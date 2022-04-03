توفى الفنان اليمني سمير الجرباني أثناء أداءه عمل فني في محافظة الحديدة, وتفاجأ أصدقاءه بخبر الوفاة لا سيما أنه كان يعمل في إحدى الأعمال الفنية.

وذكرت مصادر فنية ان الجرباني توفى في مدينة الحديدة اثناء تصوير مسلسل باقة ورد في محافظة الحديدة ونعاه العديد من زملاءه الفنانين عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تويتر انستقرام .

وكان وزير الاعلام ضيف الله الشامي قد نعا الفقيد واكد بان الوسط الفنى والإعلامي اليمني خسر شخصية فنية متميزة بالإخلاص والصبر والتفاني في العمل.

واضاف: أثناء زيارتنا لهم في طاقم مسلسل ‎باقة ورد كان يحدثني عن مشروع فيلم يعده عن حصار مطار صنعاء ومعاناته مع المرض مشيرا بان الفنان /سمير الجرباني رحمه الله رفض المغريات لمغادرة الوطن وكافح ليعول والدته وأخواته.

هذا وشيع الوسط الفني والإعلامي اليوم في صنعاء جثمان الفقيد الممثل التلفزيوني سمير الجبراني، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 50 عاماً حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن في مجال الإنتاج التلفزيوني الدرامي.

تشييع جثمان الفقيد الممثل التلفزيوني سمير الجرباني في صنعاء

وخلال مراسم التشييع التي تقدّمها وزير الإعلام ضيف الله الشامي وعدد من القيادات الاعلامية والثقافية، أشاد المشيعون بدور الفقيد وإسهاماته الفنية خلال مسيرة حياته التي تميزت بالعديد من الأعمال الدرامية التي عرضت على قناة اليمن الفضائية والقنوات الرسمية.

وقد ووري جثمان الفقيد الثرى بمقبرة الدفعي بالعاصمة صنعاء اليوم بعد الصلاة عليه في جامع الأنصار، بحضور كوكبة من زملائه في الوسط الفني والإعلامي.

هذا ونعت وزارة الإعلام الممثل التلفزيوني سمير الجرباني، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 50 عاماً حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن.

وأشادت وزارة الإعلام في بيان نعي بمناقب الفقيد الجرباني وإسهاماته في العمل والإنتاج التلفزيوني، فضلاً عن أعماله الفنية التي برز فيها ممثلاً ناجحاً ومنها مشاركته في المسلسل الدرامي الأمني ” باقة ورد “، الذي انتجه قطاع التلفزيون قناة اليمن الفضائية بالمؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون ويتم بثه خلال شهر رمضان الحالي.

وأثنت على دور الفقيد الجرباني ومشاركته المتميزة في الأعمال التلفزيونية الدرامية ومن أبرزها مسلسلات “أنياب الشر”، الذي تم عرضه في القنوات الرسمية خلال العام الماضي وأيضا ” كيني ميني، وسد الغريب والكنز”، خلال السنوات الماضية.

ونوه بيان وزارة الإعلام بمواقف الفقيد الوطنية وإخلاصه وتفانيه في العمل الدرامي في أرض الوطن، ورفضه المشاركة في الأعمال الدرامية مع مرتزقة العدوان، وإغراءاتهم المادية لمغادرة الوطن، سيما وهو يعاني من أمراض في الرئتين والقلب ولم يستطيع السفر لتلقي العلاج بالخارج نتيجة حصار تحالف العدوان وإغلاقه لمطار صنعاء الدولي.

وعبرت وزارة الإعلام عن أحر التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيد الجرباني وأهله ومحبيه وأصدقاءه وزملائه في الوسط الفني والإعلامي .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون



