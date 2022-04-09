أعلن المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية، عصام يحيى المتوكل، عن انعقاد مؤتمر صحفي للاعلان عن التكلفة الفعلية للمشتقات النفطية.

‌‏‌‌‌‏وقال المتوكل، يوم غد الأحد إن شاء الله تعالى سيتم عقد مؤتمر صحفي للاعلان عن التكلفة الفعلية للمواد الواصلة عبر ميناء الحديدة إلى جميع محطات الوقود في أمانة العاصمة والمحافظات وإيذانا بتدشين حالة الاستقرار التمويني وتشغيل المحطات إبتداءً من مساء الغد بإذن الله. والله الموفق.

وثيقة مزورة

وكان علق عصام يحيى المتوكل، عن وثيقة مزورة تتحدث عن تحديد أسعار المشتقات النفطية.

وقال المتوكل: مجددا ندعو الجميع إلى تحري الدقة والاعتماد فقط على ماينشر في الموقع الرسمي والقنوات والصفحات الاعلامية الرسمية التابعة لشركة النفط اليمنية.

والحسابات الرسمية لشركة النفط كالتالي:

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هذا ويستخدم مرتزقة العدوان في الآونة الأخيرة، حسابات زائفة في مواقع التواصل الإجتماعي، ويقوم بتزوير وثائق محسوبة على شركة النفط، مايتسبب في إثارة بعض الفوضى في المناطق المحررة، حيث يستخدمها العدوان كورقة في حالة الهدنة.