أفادت وكالة “سانا” السورية مساء السبت بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء منطقة مصياف بمحافظة حماة وسط البلاد.

وصرح مصدر عسكري سوري بأنه حوالي الساعة 6.45 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى.

وأكد المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها. وأفاد أنه يتم العمل على تدقيق نتائج العدوان الإسرائيلي.

مشاهد من تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ اسرائيلية في سماء منطقة مصياف بريف

لحظة استهداف مدينة #مصياف وريفها بريف #حماه بصواريخ معادية pic.twitter.com/kavocisphP — نون والقلم ( نجلاء السعدي ) (@najlaasaadee) April 9, 2022