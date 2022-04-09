عاجل الآن.. الكريمي يحسم جدل محلات الصرافة وينشر أسعار مفاجئة وغير متوقعة لصرف للريال اليمني أمام الدولار والسعودي صباح اليوم الأحد

شهدت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي، خلال الساعات الماضية، تراجعًا جديدًا ومفاجئًا لجميع المهتمين والمتعاملين بالدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء عدن وبقية المحافظات اليمنية.

وشهدت سوق العملات في اليمن تحولا غير مستقرا بعد إعلان السعودية عن دعم مالي كبير بلغ 3 مليارات دولار، وانخفض سعرصرف العملة الأمريكية بأكثر من 40%.

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الكريمي للصرافة أسعار العملات اليوم في صنعاء العملة شراء بيع الدولار الأمريكي – صنعاء 539 556 الريال السعودي – صنعاء 143 147

بينما كانت أسعار محلات الصرافة بالمناطق المحررة

الدولار شراء 543 إلى 547 ريال.

الدولار بيع 565 إلى 570 ريال.

السعودي شراء 143 إلى 144 ريال.

السعودي بيع 150 إلى 152 ريال.

الأسعار بالمناطق المحتلة

الدولار شراء 870 إلى 900 ريال

الدولار بيع 950 إلى 969 ريال

السعودي شراء 230 إلى 240 ريال.

السعودي بيع 250 إلى 255 ريال.