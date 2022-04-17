استنكرت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، ما يتعرض له المسافرين من ابتزاز في منفذ الوديعة البري الحدودي مع السعودية.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن ما يقوم به المرتزقة من ابتزاز للمسافرين وإغلاق للميناء، انتهاك لحقوق المواطنين الذين يعانون من عدوان يتنافى مع الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإنسانية.

وأكدت أن مئات اليمنيين بينهم نساء وأطفال عالقين منذ أيام في ميناء الوديعة، نتيجة الإجراءات التعسفية التي تفرضها السلطات السعودية ومرتزقتها الأمر الذي فاقم من معاناة المسافرين.

ولفت البيان، إلى أن قرار إيقاف الرحلات البرية إلى السعودية غير مبرر، ودليل على فشل القائمين على إدارة الميناء.

وحملت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، العدوان السعودي ومرتزقته المسؤولية الكاملة عن ما يتعرض له المسافرين والمعتمرين اليمنيين في ميناء الوديعة البري.

وطالبت الأمم المتحدة بالتحرك لحل مشكلة المسافرين في ميناء الوديعة وإنقاذ حياة الأطفال والنساء الذين اطلقوا نداءات استغاثة ومناشدات لمساعدتهم.