تداولت شبكات التواصل الاجتماعي لقطات تظهر اعتداء مليشيات اليهود الصهاينة على مرابطة جزائرية في المسجد الأقصى.

حيث تم نزع حجابها وتم اعتقالها وظهر شقيق المرابطة الجزائرية في المقطع الفيديو يؤكد ذلك من القدس المُحتلة.

الجدير بالذكر ان مليشيات اليهود الصهاينة تدنس المسجد الاقصى المبارك وتعتدي على المرابطين والمرابطات وبتوحش وسط صمت رسمي مخيف لعواصم 51 دولة اسلامية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية والبعض منهم كان ولايزال متوحش بالعدوان والحصار والمجازر والدمار والبيانات المؤيده بحق يمن الايمان والحكمة اليمانية.