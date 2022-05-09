دشنت بمنطقة الجند بمديرية التعزية بمحافظة تعز اليوم الاثنين، عدد من المراكز الصيفية المغلقة والمفتوحة.

حيث زار عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ومحافظ تعز صلاح بجاش بالإضافة إلى مدير عام المديرية الشيخ منصور الهاشمي وقيادة مكتب التربية والتعليم والقيادات المحلية ومن المكتب الإشرافي لأنصار الله بتعز المـراكز الصيفية في كل من جامع معاذ بن جبل بالجند ومعهد الجند، للاطلاع على سير العملية التعليمية هناك وتفقد أحوال الطاقم التربوي والطلاب وتلمس احتياجاتهم.

وخلال الزيارة استمع الزوار إلى شرح مفصل حول طبيعة العمل ومستوى الإقبال على الالتحاق بالمراكز الصيفية هذا العام والذي يؤمل القائمون على المراكز الصيفية بتعز أن يشهد زيادة مضطردة في إعداد الطلاب والطالبات الملتحقين فيها مقارنة بالأعوام السابقة ولما له من أثر كبير في تحصين الأبناء الطلبة بالعلم والمعرفة والثقافة القرآنية الصحيحة.

في السياق ذاته، دشنت بمديرية شرعب السلام بمحافظة تعز المراكز الصيفية بحضور عدد من المسؤولين وعدد من القيادات المحلية والتربوية بالمديرية.

وخلال التدشين أكد القائمون على المراكز الصيفية على أهمية التفاعل الواسع من قبل أولياء أمور الطلبة مع هذه المراكز وبما ينعكس إيجابا على قدرات ومهارات النشء العلمية والمعرفية.