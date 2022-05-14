قوات كيان العدو الإسرائيلي تعتدي على مسيرة تشييع شيرين أبو عاقله وواشنطن تهرب من الإدانة

اصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحام قوات العدو الصهيوني المستشفى الفرنسي في القدس حيث تواجد جثمان الصحفية الفلسطينية المقدسية شيرين أبو عاقلة والتي قتلها الجيش الصهيوني في جنين امس الأول.

وأفادت مصادر فلسطينية من رام الله أن قوات العدو اقتحمت المستشفى الفرنسي وحاولت خطف جثمان الإعلامية شيرين أبو عاقلة، قبل ان تجبر الجثمان على السير وحيدا دون مرافقة فلسطينية على متن سيارة الموتى فيما أبقت عشرات المشيعين محتجزين في المستشفى.

واضافت المصادر، أن قوات العدو الصهيوني تعتدي بالضرب على مسيرة تشييع شيرين أبو عاقلة وتهاجم المشيعين بقنابل الصوت والغاز، وتسجيل عدد من الإصابات.

واشنطن تتهرب من إدانة الإعتداء على جنازة أبو عاقلة

تهرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، من إدانته لاعتداء القوات الصهيونية على جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، في مدينة القدس المحتلة. ووفق وكالة “الأناضول” راوغ بايدن أحد الصحفيين الذي سأله عما إذا كان سيدين قيام القوات الصهيونية بالتعدي وضرب المشاركين في جنازة شيرين أبو عاقلة.

وصرح الرئيس الأمريكي، قائلا: “لا أعرف التفاصيل الكاملة لما حدث خلال مراسم جنازة شيرين أبو عاقلة، لكن يجب فتح تحقيق في الأمر”. جاء ذلك رغم أن متحدثة البيت الأبيض جين ساكي قالت، قبيل المؤتمر الصحفي، إن الإدارة الأمريكية “منزعجة بشدة” من مشاهد العنف المرتكب من قبل القوات الإسرائيلية خلال جنازة أبو عاقلة.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، قد قال، أمس الجمعة، إن المنظمة اطلعت على مقطع فيديو “صادم” يظهر أعمال عنف خلال جنازة أبو عاقلة في القدس. وأضاف، حق، في إفادة: “لقد رأينا للتو مقطع الفيديو يظهر ذلك، وهذا أمر صادم للغاية بالنسبة لنا”. وأضاف أن المنظمة تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى حماية حرية التجمع السلمي.