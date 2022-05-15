عاجل مأرب الأن.. توتر شديد واشتباكات عنيفة توقع قتلى وجرحى بينهم قيادات “مأرب قد تسقط بيد مسلحين قبليين”

تشهد مدينة مأرب توترات شديدة بين حشود مسلحة من قبائل العبدية وحريب القراميش وبني جبر على خلفية اغتيال العميد المرترتزق /عبدربه الاحرق من ابناء العبدية واغتيال جبران المنصوري احد قيادات حريب القراميش واصابه محمد اعوج سبر الملقب صيدان قائد مجاميع حريب القراميش.

وأتى هذا الاستهداف بعد ساعات من اغتيال عبدربه الأحرق أركان حرب اللواء 159 مشاه، وسط أنباء عن تبادل الاتهامات بين أتباع الأحرق وأتباع سبر بتبادل عمليات الاغتيال.

مصادر محلية أكدت أن العديد من مرتزقة وقادة التحالف ومسلحين قبليين من حريب القراميش توافدوا للمنطقة وقد أدى ذلك إلى حدوث اشتباكات فيما بينهم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، أبرزهم مصرع القيادي في ميليشيا الإصلاح بجبهة حريب القراميش “جبران المنصوري” واصابه القيادي في ميليشيا الإصلاح بحريب القراميش “محمد اعوج سبر” الملقب بـ”صيدان”.

وأكدت المصادر أن الأوضاع متوترة في مدينة مأرب جراء توافد قبائل بني جبر وحريب القراميش لنصرة الفتاة وأخواتها وقبائل العبدية لنصرة القائد الصريع “الأحرق”.

وأفادت مصادر أن مسلحين من العبدية يتبعون الأحرق احتشدوا إلى مدينة مأرب في مقابل احتشاد مماثل لمسلحين من حريب القراميش وبني جبر يتبعون المنصوري وسبر، ما ينذر بمواجهة شديدة داخل المدينة.

وبحسب مصادر فان المسلحين القلبيين سيهاجمون المرافق الحكومية في حالة اندلاع اشتباكات ما قد ينذر بسقوط مأرب.