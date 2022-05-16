يتوافد المسافرين الى مطار صنعاء الدولي في هذه اللحظات، اليوم الإثنين، اسنعدادا للسفر الى الأردن في أول رحلة منذ عدة سنوات من الحصار والعدوان.

ووصل المسافرين الى صالة المغادرة لاستكمال إجراءات سفرهم على متن رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 648 والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت صنعاء.

ونشر مدير عام مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، صورة في تغريده له بتويتر قائلاً: وصول المسافرين الى مطار صنعاء الـدولي في هذه اللحظات اسنعدادا للسفر الى الأردن بإذن الله تعالي.

وصول المسافرين الى مطار صنعاء الدولي في هذه اللحظات اسنعدادا للسفر الى الأردن بإذن الله تعالي pic.twitter.com/JnUY5oSIos — Khaled alshaief خالد الشايف (@KAlshaief) May 16, 2022

وكان قال وزير النقل عبدالوهاب الدرة، أنه سيتم الأثنين تسيير أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والعودة في نفس اليوم، عبر الخطوط الجوية اليمنية، منذ بدء الهدنة الإنسانية.

وأشار وزير النقل في اجتماع موسع اليوم بمطار صنعاء حضره وكيل الهيئة العامة للطيران المدني رائد جبل والقائم بأعمال الخطوط الجوية اليمنية عبدالملك مطهر ومدير مطار صنعاء خالد الشايف، إلى أنه سيتم في القريب العاجل تسيير الرحلة الثانية صنعاء – القاهرة – صنعاء.