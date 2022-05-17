أعلن نائب وزير الخارجية، حسين العزي، اليوم الاثنين، أنّه “سيتم تسيير رحلتين يومياً خلال ما تبقى من الهدنة”، متأمّلاً بـ “سرعة الوفاء بذلك وعدم العودة إلى سلوكيات الإعاقة والعرقلة”.

وأكّد العزي عبر تغريدةٍ في تويتر، أنّ “أيّ تعطيل أو إعاقة، قد يعني العودة إلى الحرب”، مشيراً إلى أنّ ذلك أمرٌ ينبغي ألّا يحدث”.

رحلتان يوميا خلال ماتبقى من الهدنة ونأمل سرعة الوفاء بذلك وعدم العودة لسلوكيات الإعاقة والعرقلة

دعونا نمضي بخطى الرجال الواثقين لنعبر معاً نحو السلام والوئام واستعادة الإخاء وحسن الجوار

إن أي تعطيل أو إعاقة قد يعني العودة للحرب وهذا أمر لاينبغي أن يحدث أو يسمح أي عاقل بحدوثه . — حسين العزي (@hussinalezzi5) May 16, 2022

وتوجّه العزي للتحالف السعودي قائلاً: “دعونا نمضي بخطى الرجال الواثقين لنعبر معاً نحو السلام والوئام واستعادة الإخاء وحسن الجوار”.

ووصلت إلى مطار صنعاء الدولي، في قتٍ سابق من يوم الإثنين، أول رحلة تجارية منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية التي لم يتبقَّ من أيامها سوى 15 يوماً.

وكان من المقرر تسيير هذه الرحلة التجارية، للمرة الأولى منذ 6 سنوات، في 24 نيسان/أبريل إلى العاصمة الأردنية عمّان، إلاّ أنّ شركة الخطوط اليمنية أعلنت تأجيلها وعدم السماح لها بتشغيلها.

ودانت أحزاب اللقاء المشترك، في وقتٍ سابق، بأشدّ العبارات، مماطلة التحالف السعودي في فتح مطار صنعاء وعدم التزامه ببنود الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة لمدة شهرين، وخصوصاً في ما يتعلق بمطار صنعاء.

وطالبت هيئة الطيران المدني والأرصاد اليمنية الأمم المتحدة أن “تلتزم ببنود الهدنة بتسيير الرحلات الـ16 المتفق عليها خلال الفترة المتبقية من الهدنة، للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين”.

على ذات السياق، قالت مصادر ملاحية ان الخطوط الجوية اليمنية تلقت تصريح اقلاع ووصول رحلة الاربعاء القادم من العاصمة الاردنية عمان الى مطار صنعاء.

واضافت انه ‏تم الموافقة على رحلة لليمنيةصنعاء/ عمان/صنعاء يوم الاربعاء الموافق 18 مايو 2022 مشيرا الى انه تم تخصيص طائرة الايرباص 330 التابعة للشركة والتي تتسع ل270 راكب. واكد ان الشركة مددت الحجز للرحلة المقرر الاربعاء حتى الساعة 12 ليلا وغدا الثلاثاء ليتسنى للمغتربين العودة من الخارج.