التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس.

وخلال اللقاء استمع الرئيس المشاط، من وزير الخدمة المدنية، إلى إيضاح حول ما تقوم به الوزارة من مهام وإصلاحات.

ووجه الرئيس المشاط، كل الجهات المعنية بسرعة التجاوب مع الإصلاحات التي تنفذها وزارة الخدمة المدنية وتطبيق نظام كشف الراتب الموحد دون

وأشاد بموظفي الدولة الملتزمين بأعمالهم وما يبذلونه من جهود كبيرة رغم الصعوبات وانقطاع المرتبات جراء العدوان والحصار الأمريكي السعودي الغاشم على بلادنا.

وتطرق اللقاء إلى المأساة التي يعانيها موظفو الدولة منذ قرابة ست سنوات جراء قيام العدوان ومرتزقته بقطع مرتباتهم.

حيث حمل الرئيس المشاط الأمم المتحدة مسؤولية إلزام الطرف الآخر بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة وفقاً لاتفاق السويد، ووقف عمليات النهب المستمر لإيرادات الدولة وعلى رأسها النفط الخام والغاز.