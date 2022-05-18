تستمر المعارك شرق أوكرانيا، والدفاع الروسية تعلن استسلام 694 شخصًا، بينهم 29 مصابًا، في مصنع آزوفستال منذ الاثنين الماضي، حيث بلغ العدد الإجمالي لمن استسلموا 959، تم وضع 51 شخصًا في مستشفى نوفوازوفسك، حيث صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، بأن عناصر فوج “آزوف” الأوكراني المحاصرين في مصنع “آزوفستال” “استسلموا بدون شروط”.

هذا وقد قال رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إنه لن يتم استعادة مصنع آزوفستال، واقترح إنشاء حديقة تكنوبارك أو منطقة منتزه في مكانها، فيما قال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن مصير القوميين الذين ألقوا أسلحتهم في آزوفستال يجب أن تقرره المحكمة، قائلاً إذا كان هذا مجرمًا نازيًا، فهذه محكمة، أوضح بوشلين أنه لا يقصد بمجرمي الحرب القادة العسكريين فحسب، بل أيضًا منفذي الأوامر وكذلك أولئك الذين يحملون الأيديولوجية النازية في أفعالهم وأفعالهم.

بدورها، قالت المخابرات الخارجية الروسية إن واشنطن تجند أعضاء في المنظمات الإرهابية الدولية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية المحظورة في روسيا، كمرتزقة للمشاركة في الأعمال العدائية في أوكرانيا

العقوبات وتداعيتها

على ذات السياق، قالت واشنطن نحن مستعدون تمامًا لحرمان روسيا تمامًا من القدرة على سداد مدفوعات السندات بعد 25 مايو، وبحسبهم تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء الترخيص العام، الذي يستثني مدفوعات خدمة جزء من الديون السيادية لروسيا من العقوبات ضد روسيا.

فيما أشاد وزير المالية الروسي، ان روسيا لن تتخلف عن سداد ديونها.. هذا وقد أعدت المفوضية الأوروبية خطة لتحرير الاتحاد الأوروبي من الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة، وهي تنطوي على استثمار يصل إلى 300 مليار يورو بحلول عام 2030.

من جهته، قال وزير المالية الروسي، ان روسيا لن تتخلف عن سداد ديونها، ووفقا للوزير فإنه إذا تم إغلاق المؤسسات الغربية فإن روسيا ستكون قادرة على سداد الديون بالروبل الروسي، فيما تحاول أمريكا في الفترة الأخيرة “مغازلة” حكومة فنزويلا، والتفاوض معها بشأن إمدادات النفط

وأعلنت زارة الخارجية الروسية، عن طرد 24 دبلوماسيًا إيطاليًا، فيما طردت 34 من موظفي البعثات الدبلوماسية الفرنسية، وتسمى هذه الخطوة ردًا على طرد الروس من ايطاليا وفرانسا.

انضمام فنلندا والسويد

مستشار النمساوي اتفهم رغبة السويد وفنلندا في الانضمام إلى الناتو، لكن هذا ليس هو الحال مع بلادنا، وزعيمة اسكتلندا هناك “دعم هائل” في البلاد للاستقلال والانضمام للناتو.

هذا وقد قالت صحيفة صباح التركية، ان أنقرة أعدت 10 شروط للموافقة على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، من بينها، الاعتراف بحزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية وغياب أعضائه في البرلمانات، وتسليم “إرهابيين” بطلب من تركيا، وحجب حسابات مصرفية لمنظمات إرهابية..

هذا وقد رحب “الناتو” بتقديم الطلبات من السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف، ويعتزم ضمان استيفاء كافة الإجراءات الضرورية لذلك، وسيعمل على تكييف نظامه الأمني في بحر البلطيق، حيث ان محادثات عضوية فنلندا في “الناتو” قد تبدأ غدا الخميس، والسويد تعلن استعدادها للحوار مع تركيا بشأن انضمام ستوكهولم للناتو

رأى وزير خارجية إيطاليا، على الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر شجاعة لوقف استيراد النفط الروسي، وأن يتجاوز مبدأ التصويت بالإجماع، حيث “لا يمكن لدولة واحدة منع اتخاذ القرار”

من جانبه، دعا وزير الخارجية الياباني، السلطات الصينية، إلى دعم السلام فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية، تصريحات ممثلي دول الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا لا يمكن اعتبارها موقفا رسميا، لأن كل شي يُحور من قبل “الأخ الأكبر” (أي أمريكا).

كما قالت صحيفة واشنطن بوست إن دول البلطيق وبولندا دعت الناتو لنشر مزيد من قواته على أراضيها بمزاعم “التهديد” الروسي، في حين تشكك دول أخرى بمزاعم هذا التهديد، ما يزيد من الانقسام داخل الحلف.