وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الرحلة التجارية المدنية الثانية التابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية قادمة من المملكة الاردنية الهاشمية وعلى متنها 60 مسافرا.

وقُدمت للطائرة إيرباص 330 كافة الخدمات الملاحية الجوية والأرضية وفقا للشروط الدولية المعمول بها في المطارات العالمية.

وأوضح وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد رائد جبلأن الرحلة القادمة من العاصمة الأردنية عمان إلى صنعاء هي الثانية من أصل 16 رحلة ضمن الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة.

وطالب الأمم المتحدة بمضاعفة الرحلات حسب ما تضمنته الهدنة الإنسانية لما فيه مصلحة المواطنين عامة والمرضى بشكل خاص. وأشاد بالجهود التي يبذلها العاملون في مطار صنعاء للمسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المطار بما يصب في أمن وسلامة الطيران المدني وفقا للمتطلبات الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو”.

وأعرب المسافرون لدى وصولهم عن شكرهم وتقديرهم لمن ساهم وعمل على عودة الرحلات إلى مطار صنعاء الدولي.. معتبرين مطار صنعاء بوابة اليمن الآمنة لكل المسافرين اليمنيين.

كان في استقبالهم إلى جانب وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد رائد جبل، القائم بأعمال الخطوط الجوية اليمنية عبدالملك مطهر، ووكيل الهيئة المساعد لقطاع الأمن والسلامة الدكتور عبدالحميد أبوطالب ومدير عام مطار صنعاء خالد الشايف.