أزاح الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الستار عن القمر “اروم‌ست” الصناعي والذي صنع بخبرات محلية على أيدي العلماء الشباب الإيرانيين.

وبحسب “وكالة تسنيم” أن الإزاحة جاءت خلال تفقد الرئيس رئيسي صباح اليوم الجمعة، معرض إنجازات القوات الجوفضائية المقام في مدينة ارومية شمال غرب مركز محافظة أذربايجان الغربية التي تشمل طائرات خفيفة وشبه خفيفة التي يتم صناعتها في مراكز النمو التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني.

واطلع على سير العمل في صنع الطائرات المسيرة والأقمار التي يصنعها الباحثون الإيرانيون في هذه المدينة التي وصلها صباح اليوم.

وقدم العلماء الشبان الإيرانيون توضيحات لرئيس الجمهورية بخصوص الطائرات الخفيفة والمسيرة والأقمار التي تم إنتاجها على يد هؤلاء الشبان.