أعلن الجيش الروسي السيطرة الكاملة على جميع منشآت “آزوفستال” في ماريوبول، واستسلام آخر مجموعة من قوميي “آزوف” ويبلغ قوامها 531 فردا من ضمنهم قيادات، حيث ابلغ وزير الدفاع الروسي بوتين بانتهاء عملية تحرير منطقة “آزوفستال” ومدينة ماريوبول من القوميين الأوكرانيين.

فيما يواصل الجيش الروسي العمل على تحرير أراضي دونباس، حيث دمرت القوات الروسية شحنة كبيرة من الأسلحة التي سلمتها دول غربية لحكومة كييف للاستخدام في معارك دونباس.

وأفادت شبكة “سي إن إن” الإعلامية نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة تخطط للإبقاء على 100 ألف عسكري في أوروبا إن لم يحدث هناك أي تصعيد “من جهة روسيا.

وأشار المسؤولون إلى أن عدد العسكريين الأمريكيين في أوروبا قد يزداد بشكل مؤقت في حال إجراء حلف الناتو مناورات عسكرية في المنطقة، ويشار إلى أن الولايات المتحدة زادت من عدد قواتها في أوروبا من حوالي 60 ألف عسكري إلى نحو 100 ألف.

في ذات السياق نفى المتحدث باسم البنتاغون، تقارير تتحدث عن خطط أمريكية لتدمير الأسطول الروسي في البحر الأسود، مؤكدا أنها “غير صحيحة.

المساعدات الغربية

بدورهم، يستمر الغرب في ارسال المساعدات العسكرية والمالية، حيث قال البنتاغون انه يعمل على تزويد أوكرانيا بمدفعية بعيدة المدى.

فيما تعهدت ألمانيا بأنها ستسلم إلى أوكرانيا في يوليو القادم حزمة أولى من المدافع ذاتية الدفع المضادة للطيران من طراز “الفهد” (“فلاكبانزر جيباد”)، وتضم حزمة المساعدات هذه أيضا 59 ألف قطعة ذخيرة لهذه المدافع وتدريب الفرق العسكرية الأوكرانية على تشغيلها، بالإضافة إلى تصدير 15 مدفعا آخر من هذا الطراز إلى كييف بحلول نهاية الصيف

العقوبات وتداعيتها

أوقفت شركة غازبروم، توريد الغاز إلى شركة Gasum الفنلندية، بسبب رفض الأخيرة تسديد قيمة الغاز بالروبل الروسي.. هذا وقد صرح وزير الخارجية الهنغاري بأن اقتصاد بلاده سيدمر في حال وقف توريدات الغاز من روسيا على خلفية مساعي الاتحاد الأوروبي للتخلي عنها تدريجيا

وكالة “بلومبرغ” أسفرت جهود ألمانيا لتأمين المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي من قطر عن نتائج متواضعة، إذ لم يتمكن منتج الطاقة الرئيسي في منطقة الخليج من تقديم أي تدفقات إضافية لمدة عامين آخرين.. في سياق اخر فرضت كندا عقوبات جديدة على روسيا، وتعتزم استخدام الأصول الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا

الحرب الإلكترونية “الهجمات السيبرانية”

وأعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أن روسيا تتعرض لـ”حرب في المجال السيبراني” منذ بدء عمليتها العسكرية، وقال سنبحث اليوم مجموعة من المسائل المتعلقة بحماية المنظومات المعلوماتية وشركات الاتصال وضمان استمرارية عملها بشكل واثق والإجراءات الرامية للتصدي للمخاطر الخارجية في هذا المجال.

وشدد الرئيس على أن هذه المسألة تحظى بأهمية قصوى بالنسبة لسيادة روسيا وأمنها واقتصادها والإدارة العامة والاستقرار الاجتماعي في البلاد، هذا وقد أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، أن الناتو يستخدم المعلومات الإلكترونية والكمبيوتر للحصول على بيانات حول كيفية حماية روسيا للبنية التحتية الحيوية للمعلومات.

هذا وقد قلل وزير الدفاع الإيطالي من وقع هجوم قراصنة روس على مؤسسات ببلاده، وأكد بالوقت ذاته أن “العتبة الأمنية عالية لدينا” في المجال السيبراني

وقال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، إنه يجب على أوروبا إقناع السلطات الأوكرانية بقبول المطالب الروسية لحل النزاع.. ونقلاً عن وكالة “بلومبرغ”، إن رئيس وزراء بريطانيا يعرقل مع المحيطين به، التوصل إلى حل سلمي للوضع في أوكرانيا

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أنه اتفق في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي على العمل من أجل رفع الحصار عن صادرات الحبوب من أوكرانيا