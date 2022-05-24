قال رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، إن إرسال طائرات تجسسية إلى أجواء العاصمة صنعاء عمل عدواني يؤكد عدم احترام دول العدوان للهدنة القائمة.

وأضاف عبد السلام في تغريدة على “تويتر” مساء اليوم” لو أن مسيرات يمنية حلقت فوق أجواء دول العدوان لكانت مواقف الأمم المتحدة وجهات أخرى مغايرة”.

وحمل رئيس الوفد الوطني، دول العدوان عواقب مثل هذه الأعمال الاستفزازية والعدوانية.

إرسال طائرات تجسسية إلى أجواء العاصمة صنعاء عمل عدواني يؤكد عدم احترام دول العدوان للهدنة القائمة، ولو أن مسيرات يمنية حلقت فوق أجواء دول العدوان لكانت مواقف الامم المتحدة وجهات أخرى مغايرة، وعليه فإننا نحمل دول العدوان عواقب مثل هذه الأعمال الاستفزازية والعدوانية. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) May 23, 2022

وكان أسقطت الدفاعات الجوية، مساء أمس الإثنين، طائرة تجسسية نوع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي في أجواء العاصمة صنعاء.