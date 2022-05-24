استقبل محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ووكيل أول المحافظة أحمد البشري اليوم، الأسرى المحررين من سجون قوى العدوان والمرتزقة.

حيث تم استقبال الأسرى المحررين عييد حسين مطري إبراهيم من مديرية التحيتا، سمير عيسى درويش عطية خرابة من مديرية زبيد، وهيثم ناصر محمد حميد مجهمي من الخوخة.

وثمن المحافظ قحيم تضحيات الأبطال في الدفاع عن الوطن وصمود الأسرى في سجون العدوان ومرتزقته وتحملهم صنوف العذاب. ودعا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على قوى العدوان لتنفيذ اتفاق السويد والإفراج عن كافة الأسرى.

فيما نوه وكيل أول المحافظة والوكيل علي قشر ومدير أمن المحافظة العميد هادي الكحلاني ورئيس شعبة الرعاية الاجتماعية بالمحافظة العقيد أحمد مكين، بعودة ثلاثة أسرى من أبناء المحافظة الذين تقدموا الصفوف في مواجهة العدوان.

بدورهم عبر الأسرى المحررون عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال.. مؤكدين عزمهم على مواصلة الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وقد تم تكريم الأسرى المحررين بدرع الوفاء وشهادات تقديرية ومبالغ مالية. حضر الاستقبال والتكريم عدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة.