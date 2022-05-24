تشهد أسواق مدينة عدن ارتفاع قياسي وغير مسبوق في أسعار المواد الغذائية ومن بينها الخضروات وبقية السِّلع الاستهلاكية في ظل ارتفاع شديد لدرجة الحرارة وانقطاع خدمة الكهرباء عن المدينة.

حيث سجلت أسعار الطماط اليوم الثلاثاء رقم قياسي جديد وغير مسبوق بعد أن وصل سعر الكيلو الواحد في عدن إلى 2000 ريال أي مايعادل دولارين وعشرة ريالات سعودي.

واستغرب مواطنون في عدن تجاهل حكومة الفنادق ومجلس القيادة لمعاناتهم واوضاعهم المأساوية معبرين عن استيائهم مما وصفوه باستمرار سياسة الافقار والتجويع التي يمارسها التحالف العربي ضد ابناء الشعب اليمني في الشمال والجنوب.

بالتوازي مع ذلك يشكو سكان مدينة عدن من انعدام وتردي بعض الخدمات الاساسية في المدينة وسط موجة حر شديدة تجتاح المدينة وفي ظل الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لخدمة التيار الكهربائي عن كافة مديريات عدن ما اجبر سكان المدينة على البقاء في منازلهم من شدة الحر وارتفاع درجة الحرارة.