دعا محافظ مارب اللواء علي محمد طعيمان، اليوم الأربعاء، إلى سرعة وضع حد للمعاناة التي يتكبدها أبناء مديريات جنوب مارب جراء إغلاق المرتزقة للطرقات وفرض اتاوات على المسافرين عبر الطرق البديلة.

وقال طعيمان للمسيرة، إن الكثير من أبناء المديريات الجنوبية في مارب يعانون بسبب إغلاق مرتزقة العدوان لطرق المحافظة.

ولفت إلى أن مرتزقة العدوان يفرضون اتاوات على المسافرين الذين يضطرون للمرور عبر الطرق الرملية.

وذكر أن الأمم المتحدة تتحدث عن إغلاق الطرق في تعز بينما تغمض أعينها عن الطرق في مارب والتي لا يوجد مبرر لإغلاقها.

وكان أبناء مديرية الجوبة بمارب ناشدوا في وقت سابق القيادة السياسية بالتدخل لرفع معاناتهم جراء إغلاق طريق الفلج الذي يربط مديريات جنوب مارب بمركز المحافظة من قبل مرتزقة العدوان.