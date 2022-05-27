قالت صحيفة تابعة للكيان الإسرائيلي إن الحرب المقبلة مع حزب الله سيكلف الاحتلال المئات من القتلى والكثير من الدمار. وقال صحيفة أيديعوت أحرونوت إن تقديرات جيش الاحتلال تفيد بامتلاك حزب الله لـ 45 ألف صاروخ قصير المدى وكذلك حوالي 80 ألف صاروخ متوسط وبعيد المدى منها عشرات الصواريخ الدقيقة.

وأضافت “أن هذه الصواريخ تنضم لوحدات الخاصة في حزب الله أو ما يعرف “بقوات الرضوان” ويقوم جيش الاحتلال خلال الأيام الحالية ببناء جدار جديد على الحدود اللبنانية في محاولة لمنع تسلل هذه القوات خلال الحرب القادمة إلى المواقع العسكرية والمستوطنات القريبة من الجدار الحدودي.

وبحسب الصحيفة فإن التقديرات الحالية لجيش الاحتلال تشير إلى أن حزب الله سيطلق من لبنان حوالي 1500 يومياً في الحرب القادمة، في الوقت الذي يقوم جيش الاحتلال بالاستعداد لإمكانية انضمام قطاع غزة لهذه الحرب.

وقالت الصحيفة إن التوقعات تشير إلى أنه يتوقع سقوط حوالي 300 قتيل من جنود جيش الاحتلال والمستوطنين خلال أول 9 أيام للحرب، وكذلك يتوقع تدمير حوالي 80 موقعاً خلال تلك الأيام وتشمل هذه المواقع مباني منهارة ومتضررة بشكل كبير.

وأشارت يديعوت إلى أن جيش الاحتلال في معضلة حالياً، فمن الجانب الأول فإن سيناريو الحرب القادمة يتوقع دماراً غير مسبوق بسبب رشقات الصواريخ التي ستطلق من لبنان، ولكن من جانب آخر لا يريد جيش الاحتلال زرع الرعب في صفوف المستوطنين.