عقدت محكمة المنطقة العسكرية الخامسة، اليوم، في صنعاء جلستها العلنية السادسة لـمحاكمة المتهمين بارتكاب جريمة إعدام وتعذيب 11 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي، والمتهم فيها العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح الأحمر وآخرون.

وفي الجلسة، التي حضرها أولياء دم المجني عليهم ومحاموهم والمحامون المنصّبون عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، تم الاستماع إلى ردود محامين عن المتهمين الفارين من وجه العدالة.

كما عقدت محكمة المنطقة العسكرية المركزية اليوم، في صنعاء، جلستها العلنية الرابعة لـمحاكمة 18 من الخونة المتهمين، أولهم عبدربه منصور هادي، وآخرين بالاشتراك في قتل 26 من أسرى الجيش واللجان الشعبية عام 2015م، عقب وقوعهم تحت الأسر في جبهات محافظات تعز ومأرب وعدن والحديدة، إلى جانب تعذيب وإهانة الأسرى وتسليمهم تسعة آخرين لدول العدوان الغازية، نظير حصولهم على مبالغ مالية.

وفي الجلسة، استمعت المحكمة إلى ردود المحامين المنصّبين عن المتهمين الفارين من وجه العدالة. وأقرّت المحكمتان مواصلة استعراض أدلة الاتهام، والاستماع إلى ردود المحامين المنصّبين عن المتهمين خلال جلساتها المقبلة.