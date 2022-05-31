حذر نائب وزير الخارجية، حسين العزي، التحالف من إرتكاب أية حماقة قادمة.
وقال العزي في تغريدة له على تويتر: فليرفعوا الجاهزية القتالية لا ضير، ولكن عليهم أن يحبسوا أنفاسهم عند ارتكابهم أول حماقة لأن بلادنا بصراحة ستستعين بالله ”.
وأضاف العزي: لا أريد إستباق الأحداث بأي حديث ولكن إجمالاً كل يمني أصيل سيرفع رأسه عالياً، أما ما رفضوه منا اليوم، فسيبحثون عنه غدا وسنرد: سبق السيف العذل(وهذا وعد الصادقين بإذن الله).
فليرفعوا الجاهزيةالقتالية لاضير ولكن عليهم أن يحبسوا أنفاسهم عند ارتكابهم أول حماقة لأن بلادنا بصراحة ستستعين بالله
لا أريد إستباق الأحداث بأي حديث ولكن إجمالا كل يمني أصيل سيرفع رأسه عاليا
أما مارفضوه منا اليوم فسيبحثون عنه غدا وسنرد:سبق السيف العذل(وهذا وعد الصادقين بإذن الله)
— حسين العزي (@hussinalezzi5) May 31, 2022