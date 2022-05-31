حذر نائب وزير الخارجية، حسين العزي، التحالف من إرتكاب أية حماقة قادمة.

وقال العزي في تغريدة له على تويتر: فليرفعوا الجاهزية القتالية لا ضير، ولكن عليهم أن يحبسوا أنفاسهم عند ارتكابهم أول حماقة لأن بلادنا بصراحة ستستعين بالله ”.

وأضاف العزي: لا أريد إستباق الأحداث بأي حديث ولكن إجمالاً كل يمني أصيل سيرفع رأسه عالياً، أما ما رفضوه منا اليوم، فسيبحثون عنه غدا وسنرد: سبق السيف العذل(وهذا وعد الصادقين بإذن الله).