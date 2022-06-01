أقدمت قوات طارق عفاش على اختطاف صحفي تهامي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة ومصادرة سيارته وكامرته والزج به في سجن أبو موسى الأشعري قبل إسبوعين من عرسه.

وقالت مصادر إعلامية إن قوات طارق اختطفت المصور الفوتوغرافي أنور الشريف وإيداعه سجن أبو موسى الأشعري منذ ثلاثة أيام دون معرفة أي تفاصيل عنه.

وأوضحت المصادر أن عملية اختطاف الشريف تأتي ضمن حملة اعتقالات واختطافات واسعة تنفذها قوات طارق و شقيقه عمار محمد عبدالله صالح للعشرات من النشطاء والإعلاميين والصحفيين من أبناء المديريات الساحلية والزج بهم في السجون والمعتقلات السرية.

الجدير بالذكر أن الإعلامي أنور الشريف كان يقوم بالإستعدادات والتجهيزات لإقامة عرسه بعد حوالي إسبوعين.

يشار إلى أن هناك عملية احتقان وغضب في أوساط أهالي وسكان المديريات الساحلية نتيجة الممارسات والتعسفات وحالة الفوضى التي تديرها القوات والفصائل المدعومة من التحالف في مناطقهم.