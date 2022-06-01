قالت وزارة الخارجية الصينية إنّ الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه عواقب وخيمة لتشجيعها التوجهات الانفصالية في تايوان.

وكانت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في مجلس الدولة الصيني، تشو فينغ ليان، قد وصفت دعم القوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان بأنه “أمر بالغ الخطورة”، مشددةً على أنّ محاولات القيادة التايوانية لاجتذاب القوى الخارجية المناهضة للصين “محكوم عليه بالفشل”.

يشار إلى أنّ السيناتورة الأمريكية، تامي داكويرث، تقوم بزيارة إلى تايوان تمتدّ من 30 أيار/ مايو إلى 1 حزيران/يونيو، في إطار جولة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأعلن الجيش الصيني في وقتٍ سابق اليوم إجراء تدريبات قتالية بحرية وجوية حول تايوان، كإجراء ضروري “للرد على التواطؤ بين واشنطن وتايبه”.

وذكرت قيادة الجيش الصيني أنّ “تايوان جزء من الصين”، وأنّ “القوات الصينية تواصل تعزيز التدريب العسكري والاستعدادات، بهدف إحباط تدخل القوى الخارجية وأعمال أولئك الذين يدعمون استقلال تايوان”.

وأمس الثلاثاء، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنّ “سلطات الولايات المتحدة تتهرب على نحو متزايد من التزاماتها بشأن قضية تايوان”، وهي بذلك “ستجلب على نفسها المتاعب”.

وسبق أن أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي جو بايدن، في آذار/مارس الماضي، بأنّ “قضية تايوان تحتاج إلى أن تُعالَج على نحو سليم، من أجل تجنب أي تأثير سلبي في العلاقات الصينية الأمريكية”.