أصيب أربعة أطفال بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي في محافظة صعدة.

وقالت مصادر محلية إن قنبلة عنقودية محرمة انفجرت في أربعة أطفال وفتية أثناء رعيهم للأبقار في منطقة والبة بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة ما أدى إلى إصابتهم بجروح وصفت بالخطيرة.

وكان مواطن قد استشهد أمس الأول ونفقت عدد من المواشي جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان في وأدب أبو آل جبارة بمديرية كتاف بالمحافظة ذاتها.

وتسببت القنابل العنقودية المحرمة التي ألقتها طائرات العدوان السعودي في الكثير من مناطق صعدة باستشهاد وإصابة مئات المواطنين منذ بداية العدوان قبل نحو سبع سنوات.