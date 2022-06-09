كشف محطات تعبئة السيارات في صنعاء ليوم : ( الخميس ) ٢٠٢٢/٠٦/٠٩م
سعر الـ ٢٠ لتر ( ٨,٥٦٧ ريال )
سعر اللتر ( ٤٢٨,٣٥ ريال )
● ملاحظة :
– الدوام في المحطات من الساعة ٨ صباحاً حتى الساعة ١٢ ظهراً ، والفترة الثانية من الساعة ٢ ظهراً حتى ٧ مساءً .
لا يتوفر وصف للصورة.
لا يتوفر وصف للصورة.
كشف توزيع الغاز للحارات ” نظام الوكلاء “
لمديرية ( بني الحارث – سنحان )
( الخميس )
التأريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٠٩م
ملاحظة:
السعر الرسمي للاسطوانة ٥٩٠٠ ريال
قد تكون صورة ‏نص‏
لا يتوفر وصف للصورة.
كشف توزيع الغاز للحارات ” نظام شركة “
لمديريات ( صنعاء القديمة – التحرير – الصافية )
( الخميس )
التأريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٠٩م
ملاحظة :
– السعر الرسمي للاسطوانة ( ٤,٩٥٠ ريال )
لا يتوفر وصف للصورة.

مقالات ذات صلةعرض المزيد لهذا الكاتب

إضافة تعليق

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا