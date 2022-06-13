حذرت الأمم المتحدة من خطورة الأوضاع في المحافظات المحتلة جنوب اليمن معلنة تعليق نشاطات المنظمات الإغاثية وبعثاتها.

وقالت الأمم المتحدة، إن منظمات ووكالات اغاثة علقت بعثاتها إلى محافظة أبين، وقيدت تحركاتها في محافظتي لحج وتعز جنوبي البلاد كإجراءات احترازية بعد تصاعد حوادث التقطعات والاختطافات التي طالت موظفي اغاثة محليين ودوليين في مناطق سيطرة مليشيا الاحتلال السعودي الإماراتي.

وقالت بأنه تم الإبلاغ عن 25 حادثة سرقة سيارات وقعت معظمها في محافظتي ‎لحج و ‎تعز، بينما تعرض عمال الإغاثة لمحاولة اختطاف، وحادثين ترهيبين آخرين في محافظة ‎أبين.

واختطف مسلحون من تنظيم القاعدة موظفين أجانب ومحليين عاملين في منظمات دولية في محافظتي أبين ولحج ,ومازال مصير عدد منهم مجهول.