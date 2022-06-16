من صحيح هناك تقصير وفساد في حكومة صنعاء لا ننكر، لكنها على الأقل تقوم بأفعال جيدة للمواطن، مقابل ماتفعله حكومة شرعية الفنادق لمواطنيهااهمال مطلق.

الحاقد يتمسك بتقصير حكومة صنعاء ويبنيه ليبدو قصرا، لكنه لايتطلع الى الأفعال الجيدة التي تفعلها للمواطن

بالمقابل لايتكلم عن كوارث الأحداث التي تحدث في مناطق الشرعية لايلتفت اليها!!

لايهمه قتل مواطن بريء كل يوم!! لايهتز ضميره لاغتيال فتاة بعد اغتصابها! لايتألم من اغتصاب طفل! لايؤثر فيه معاناة الناس هناك!

وفوق ذلك انتقاده دائما يكون سلبيا، انتقاد محارب وعدو، انتقاد حاقد!

ليس بالضرورة ان تحب شخص حتى تعطيه حقه، ولا يجب ان يكون كرهك للشخص سببا لعدم اعطائه حقه بحجة الكره، احب شخص او اكرهه لكن لاتجعل مشاعرك تنكر فعله او تزايد عليه.

لايجب ان نجعل مشاعرنا تتحكم بنا في عدم اعطاء كل ذي حق حقه

هناك فساد في حكومة صنعاء، لكنه لايذكر أمام فساد حكومة شرعية الفنادق

هناك تقصير في حكومة صنعاء، لكنه لايذكر امام تقصير حكومة شرعية الفنادق

هناك أخطاء تقوم بها حكومة صنعاء، لكنه لايذكر امام الأخطاء التي ترتكبها حكومة شرعية الفنادق

حكومة صتعاء تتصدر الايجابية من حكومة شرعية الفنادق في الكثير من الأشياء، اهمها الأمن للمواطن فهو يعيش بسلام، وبينها الاقتصاد بحماية الريال اليمني بجدار ناري رغم كل المعوقات.

لايجب ان ننتقد حكومة صنعاء لعدم امتثالها (لحكومة ملائكية خيالية)، خالية من الأخطاء والفساد والتقصير دون ان نقارنها بحكومة اخرى، وأقرب حكومة لمقارنتها هي حكومة شرعية الفنادق، بل يتحتم علينا ان نقارنها بها، فهي التي تحارب حكومة صنعاء بشراسة كونها حكومة ميليشيا، حكومة فساد، مسميات وصفات كثيرة تصفها بها.

فلا تنتقد لي حكومة صنعاء وتشابهها بحكومة ليست موجودة

أنا لا أعظّم حكومة صنعاء، ولا اقف بصفها كونها حكومة ملائكية، بل على الأقل يجب علينا ان نعطي كل ذي حق حقه

في كل مرة ننتقد فساد حكومة صنعاء، تقصير حكومة صنعاء، اخطاء حكومة صنعاء، نقوم بحملات اعلامية عليها اذا راينا تقصير كبير، وبالفعل نلحظ استجابة منها ولو كانت استجابة ضئيلة.

بالمقابل هل سنجد استجابة اذا انتقدنا حكومة شرعية الفنادق!! حتما ستكون الاجابة لا للأسف، وهذا الذي يجعلنا لانكلف انفسنا في نقدها، مجرد انتقادات لا استجابة لها، لايوجد مشجع لذلك، لايهمها انتقادنا