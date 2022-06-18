قطعت الإمارات، السبت، التيار الكهربائي عن سكان جزيرة سقطرى في خطوة قد تفاقم معانة الأهالي. يتزامن ذلك مع استكمال الاستحواذ على قطاع الكهرباء في الجزيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية والتي تدير الجزيرة عبر مندوبها طالبت الأهالي الدفع بالعملة الإماراتية “الدرهم” لتسديد الفواتير كشرط لاعادة التيار.

وكانت المؤسسة أبلغت المواطنين قبيل تدشين الخدمة الجديدة بان الخدمة مجانية لمساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة وذلك خلال صراع مع شركة الكهرباء الحكومية التي تعرضت لانهيار خلال الأشهر الماضية ما سمح للاماراتين للاستحواذ عليها وتشغيلها لصالح المنتدب الاماراتي على الجزيرة.

وتزامن قرار الامارات مع استكمالها الاستحواذ على قطاع الكهرباء بتوسيع المحطات العاملة بالجزيرة رغم ان بعضها يعمل بالطاقة الشمسية.

والتحركات الإماراتية الجديدة ضمن مخطط بدأ مبكرا تهدف من خلاله الامارات لضم الجزيرة واجبار سكانها الأصليين العاجزين حتى عن شراء حاجتهم على الرحيل مقابل مبالغ زهيدة.