تدشن الإدارة الفرعية للمدارس الصيفية بأمانة العاصمة، غدا الأحد مسابقات الملتقى الصيفي الأول للموهوبين والمبدعين في المدارس الصيفية تحت شعار “الموهوبون حاضر اليمن ومستقبله”.

ويشارك في المسابقات التي تستمر خمسة أيام، أكثر من 550 طالب، يمثلون المدارس الصيفية بكافة المديريات، ويتنافسون في مجالات ” القرآن الكريم، الإبتكارات العلمية، الإنشاد، المسرح المدرسي، الرسم، الشعر، والإلقاء والخطابة”.

ودعا مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة عبدالقادر المهدي الجميع إلى الحرص على مشاركة الطلبة الموهوبين والمبدعين في المسابقات، والمساهمة في إنجاحها.

واعتبر إقامة الملتقى، تجسيداً للمسؤولية الملقاة على الجميع في بناء وتأهيل الأجيال، وتشجيع الموهوبين من طلاب المدارس الصيفية، ورعايتهم بما يعزز قدراتهم وإبداعاتهم.