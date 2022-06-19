أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الاحد 19 يونيو 2022م.

الأسعار بمناطق صنعاء

الدولار

شراء 556 إلى 558 ريال
بيع 559 إلى 560 ريال

السعودي

شراء 148 إلى 148,2 ريال
بيع 148,4 إلى 148,5 ريال

الأسعار بمناطق عدن

الدولار

شراء 1109 إلى 1113 ريال
بيع 1128 إلى 1132 ريال

السعودي

شراء 292 إلى 293 ريال
بيع 296 إلى 298 ريال

أسعار الذهب اليوم الاحد 19 يونيو 2022م

متوسط أسعار الذهب في صنعاء

الجنيه

شراء 235,000
بيع 239,000 ريال

الجرام21

شراء 29,350
بيع 31,400 ريال

متوسط أسعار الذهب في عدن

الجنيه

شراء 456,000
بيع 480,000 ريال

الجرام21

شراء 57,000
بيع 63,000 ريال

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