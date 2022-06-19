أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الاحد 19 يونيو 2022م.
الأسعار بمناطق صنعاء
الدولار
شراء 556 إلى 558 ريال
بيع 559 إلى 560 ريال
السعودي
شراء 148 إلى 148,2 ريال
بيع 148,4 إلى 148,5 ريال
الأسعار بمناطق عدن
الدولار
شراء 1109 إلى 1113 ريال
بيع 1128 إلى 1132 ريال
السعودي
شراء 292 إلى 293 ريال
بيع 296 إلى 298 ريال
أسعار الذهب اليوم الاحد 19 يونيو 2022م
متوسط أسعار الذهب في صنعاء
الجنيه
شراء 235,000
بيع 239,000 ريال
الجرام21
شراء 29,350
بيع 31,400 ريال
متوسط أسعار الذهب في عدن
الجنيه
شراء 456,000
بيع 480,000 ريال
الجرام21
شراء 57,000
بيع 63,000 ريال