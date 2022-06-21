علق عضو الوفد الوطني المفاوض عبدالملك العجري اليوم على الصراعات التي تشهدها مدينة عدن جنوبي اليمن، بين مليشيات الاحتلال الاماراتي السعودي بغطاء أزمة المشتقات النفطية.

وقال عبدالملك العجري، في تدوينة على (تويتر): “لو أنفقت دول العدوان كل نفطها لتوحيد مرتزقتها ما وحدتهم”. وأضاف: “ليس لديهم مشروع وطني جامع يمكن ان يتوحدوا عليه، يريدون فقط توحيدهم ضد الحوثيين بزعمهم، توحيدهم على الحقد والكراهية لابناء وطنهم، هذا هو مشروعهم لتوحيد الصفوف”.

وخلص إلى القول: “لكن الكراهية لم تكن يوماً مشروع توحيد، ومن يزرع الحقد لا يحصد إلا مثله”.

وتحرص دول الاحتلال السعودية والامارات على جعل ‏الأفق مسدود في ‎عدن والمحافظات المحتلة طالما بقي لهما قرار بمصيرها.! اذ انها لا تريد تنمية وازدهار تلك المحافظات، بل تريدها أشبه بمعسكرات كبرى يتم استغلال أبنائها في عدوانها على ‎اليمن وفي حروبها مستقبلا خارج الحدود! وفق مراقبون.