توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب، وأجواء حارة ومغبرة على الصحارى والسهول الساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا خلال فترتي الظهيرة والمساء على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من لحج وتعز جنوباَ وحتى صعدة شمالاَ.

وقد تكون الأمطار أكثر غزارة على محافظات تعز، إب ، ريمة، المحويت ، حجة وغرب صنعاء وذمار وتمتد إلى أجزاء من هضاب محافظات المهرة، حضرموت، شبوة وأبين والبيضاء.

كما يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على المناطق المحاذية للسواحل الغربية.

وأشار المركز إلى أن الأجواء قد تكون حارة، جافة ومغبرة نسبياً على صحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف حيث تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 37 إلى 44 درجة مئوية. ولفت إلى نشاط للرياح الموسمية على أرخبيل سقطرى حيث قد تصل إلى 38 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء حارة جافة نسبياً على السهول الساحلية، حارة ورطبة على المناطق الساحلية بوجه عام، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 34 إلى 42 درجة مئوية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

ودعا المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء فترة الظهيرة حفاظاً على صحتهم. كما نبه المواطنين في المناطق الساحلية من درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية ونصح بارتداء الملابس القطنية المناسبة.

وحث المركز الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى على أخذ الحيطة والحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : السدة : 15.2 ملم، عمران : 14.0ملم، حجه : 2.6، صعدة : 0.9، إب : 0.3، المحويت : 0.2.