كشف نائب وزير الخارجية، حسين العزي، انشقاق دفعة جديدة من قوات التحالف ووصولها إلى العاصمة صنعاء، مستفيدين بذلك من قرار “العفو العام” الذي أصدرته صنعاء قبل سنوات ليتيح المجال لكل من يقاتل في صف التحالف “العودة لصنعاء بأسلحتهم الشخصية”.

وقال حسين العزي في تغريدة على “تويتر”: “بلغني الآن أن دفعة من المغرر هم وصلت عاصمة السيادة والاستقلال”، في إشارة إلى انشقاق دفعة جديدة من مقاتلي التحالف وانضمامها إلى صف صنعاء.

وأضاف في تغريدة أن هذه الدفعة من المقاتلين “بحوزتها ما يسر القلب” في إشارة إلى معلومات عسكرية جديدة عن جبهات التحالف والفصائل الموالية له، فيما لم يكشف تفاصيل أكثر حول عددهم ورتبهم العسكرية بالإضافة إلى الجبهات التي قدموا منها.

وأعلن أكثر من 100 جندي وضابط، خلال يونيو الجاري، انشقاقهم عن التحالف ووصولهم العاصمة اليمنية صنعاء، بينهم قيادات عسكرية عليا، قدموا من عدد من جبهات ومعسكرات التحالف.