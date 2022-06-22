هطول أمطار متفاوتة والأرصاد يحذر من التواجد في ممرات السيول في 7 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من لحج وتعز جنوباَ وحتى صعدة شمالاَ وتكون اكثر هطولاً على محافظات ( تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة، صنعاء وذمار) وتمتد الي أجزاء من هضاب محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، الضالع، أبين والبيضاء) وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء بينما تكون متفاوتة الشدة على اجزاء من السواحل الغربية والمناطق المحاذية لها.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

وحذر المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء فترة الظهيرة حفاظاً على صحتهم وكذلك الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن الصغيرة(القوارب) في أرخبيل سقطرى بضرورة اخذ الحيطة والحذر من إضطراب البحر و إرتفاع الموج.

ونبه المركز من أجواء حارة، جافة ومغبرة نسبياً على صحارى محافظات ( المهرة، حضرموت، شبوة، مارب والجوف) حيث تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين ( 38 إلى 44) درجة مئوية و أجواء حارة ورطوبة عالية على المناطق الساحلية، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين (35إلى 40) درجة مئوية.