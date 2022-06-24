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فوضى مستمرة.. قيادي عسكري يقتل جندي ويصيب أخرين في مديرية جبل حبشي بتعز

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أقدم قيادي عسكري على قتل جندي وإصابة أخرين في مديرية جبل حبشي، مع استمرار الفوضى الأمنية التي تعيشها محافظة تعز بمحافظة تعز.

وقالت مصادر محلية إن الجندي أحمد الوافي الملقب بـ “صويلح ” قُتل مساء أمس على يد العقيد / أحمد الكحلاني في منطقة الضباب مفرق جبل حبشي. وأضافت إن إثنين من زملاء الوافي كانو برفقته أصيبو بطلقات نارية وتم اسعافهم لتلقي العلاج.

وذكرت المصادر إن العقيد أحمد الكحلاني الذي يسكن في قرية ميلات بمديرية جبل حبشي قام بإطلاق الرصاص الحي على الأطفال جوار منزله.

وأوضحت أن الوافي التقى بالعقيد الكحلاني واستنكر عملية اطلاق النار على الأطفال وتخويفهم بالسلاح إلا أن الكحلاني وأولاده قامو بالتلفظ على الوافي واطلاق الرصاص عليه وأردوه قتيلا وإصابة زملائه.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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