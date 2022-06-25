خرج عم الطالبة المذبوحة المصرية “نيرة أشرف” التي تعرضت للذبح من قبل زميلها أمام بوابة جامعة المنصورة بتصريحات أثارت التفاعل في أوساط الشعب اليمني مشيراً إلى سرعة تطبيق القصاص في حق القاتل في اليمن.

وطالب عم الطالبة المذبوحة بسرعة تطبيق حد القصاص بحق القاتل بشكل عاجل كما يحدث باليمن وأي بلد يحترام شريعة الله.

وعلق متابعين على التصريح بالقول أن عم الطالبة المذبوحة يريد القصاص لأبنته التي ذبحت بطريقة بشعة أمام كليتها وسرعة تطبيق القصاص دون المماطلة في القضاء.

ولا تزال مصر تحت تأثير الصدمة عقب ذبح طالب زميلته أمام بوابة الجامعة في مدينة المنصورة شمال القاهرة وفي انتظار أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم كون القضية أصبحت قضية رأي عام.

أين وصلت التحقيقات؟

كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، أن المتهم عقد العزم على قتلها؛ انتقاما منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها، وحدد موعد أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة، لتنفيذ الجريمة.

فيما أصدرت النيابة العامة في مصر، بيانا بشأن الجريمة، وأمر المستشار النائب العام المصري، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة نيرة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار.

وأكدت النيابة العامة أن القاتل “بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث”.