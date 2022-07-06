نسبة الحجاج اليمنيين تنخفض من 15% إلى 1,5% ولماذا مكة المكرمة مُحتلة؟ ولماذا تنسيب الحج الأكبر عرفة؟

“خاص” من مائة ألف حاج الى عشرة ألف حاج

نسبة الحجاج اليمنيين تنخفض من 15% إلى 1,5%، بعد ان كان الحج بدون تحكم وسيطرة وبدون حوادث ومنغصات وبدون شروط وتكاليف تعجيزية وبدون تحديد نسب للدول الإسلامية بعدد الحجاج ولغرض في نفس اليهود قامت سلالة بني سعود الموالية لليهود وامريكا والغاصبة لأراضي الحرمين الشرفيين الحجاز مكة المكرمة والمدينة المنورة بتنسيب عدد حجاج بيت الله الحرام وبالمخالفة لشرع الله تعالى من كل فج عميق ولمن استطاع اليه سبيلا.

حددت لهذا العام ١٤٤٣ هجرية الموافق 2022م عدد الحجاج القادمين من الخارج ب 850 ألف حاج ومن داخل المملكة ب 150 ألف حاج، وبإجمالي مليون حاج فقط لا غير، وحددت السلالة الغاصبة للحرمين الشريفين عدد الحجاج لكل دول العالم، حيث بلغ نصيب اليمن من الحجاج بعدد 10980 عشرة ألف وتسعمائة وثمانون حاج فقط لا غير، وحسب ارقام حكومة الفنادق فإن عدد الحجاج اليمنيين لهذا العام بلغ 12981 حاج يمني وبغض النظر عن حرمان بعض المحافظات اليمنية من الركن الخامس للإسلام الحج الأكبر عرفة فان نسبة الحجاج اليمنيين لهذا الموسم من اجمالي الحجاج القادمين من خارج الحجاز بلغت 1,5% فقط لا غير.

بينما بلغت النسبة 15% في موسم الحج لعام ١٣٩٨ هجرية 1978م، حيث بلغ عدد الحجاج اليمنيين شمالا وجنوباً 131546 حاج من اجمالي عدد الحجاج القادمين من خارج الحجاز وعددهم 830236 حاج وبلغت نسبة الانخفاض 13,5% وبصيغة أخرى وفي موسم حج ١٣٩٨هجرية 1978م وعندما كان عدد سكان اليمن 6,3 ستة مليون وثلاثمائة نسمة كان عدد الحجاج اليمنيين 131546 حاج وعندما بلغ عدد سكان اليمن 30 مليون نسمة في عام ١٤٤٣ هجرية 2022م امسى عدد الحجاج اليمنيين 12981 فقط لا غير.

والعدل ان يزيد عدد الحجاج بزيادة عدد السكان، والعكس كان بعدالة سلالة بني سعود حبيب اليهود والامريكان والذي ارتكب جريمة قتل الحجاج اليمنيين في مجزرة تنومة عام ١٣٤١ هجرية 1923م بفتاوى التكفير الوهابي السعودي المجرم الغاشم.

تنسيب لماذا؟

التنسيب للترويض والموت البطيء لمناسك الحج في الامة الإسلامية لقتل رمز وحدة المسلمين الركن الخامس للإسلام، وذلك كان ويكون بسلالة بن سعود وسلالة الوهابية وبإدارة خلفية من تل ابيب ولندن وامريكا، تارة بوضع شروط تعجيزية لحجاج بيت الله الحرام، وتارة عن طريق الفيروسات الممرضة والمفتعلة صهيونياً امريكياً، وتارة عن طريق رفع تكاليف الحج، وتارة عن طريق افتعال حوادث قتل لضيوف الرحمن اثناء مناسك الحج، وتارة عن طريق بدعة التنسيب، وتارة أخرى عن طريق بدعة القرعة.

كما لا تتوانى السلالتين الوهابية والسعودية عن منع الحجاج عن الحج ولدواعي سياسية كما حدث مع عدة دول إسلامية منها اليمن ومصر والعراق وسوريا وليبيا وفلسطين المُحتلة وايران الجمهورية الإسلامية وحتى رعايا السلطنة العثمانية في سالف الزمان.

الحج رمز وحدة الأمة الإسلامية

بمؤثر يهودي تلمودي استعماري غربي مسيحي صهيوني امريكي انجليزي خبيث اُخترقت الأمة الإسلامية والإسلام وتشتت وتمزقت وتفرقت بخطاب التكفير الوهابي السعودي، فتم تكفير المُسلم وتوجيه سلاح الجهاد الوهابي المتوحش نحو الديار الإسلامية فقط لا غير.

وسفكت الدماء المُسلمة على امتداد جغرافيا المسلمين وفي جغرافيا موسم الحج الأكبر عرفة مكة المكرمة يتوحد كل المُسلمين بالملابس والخشوع والدعاء ولبيك اللهم لبيك والرب واحد والعبد واحد ومناسك الحج واحدة والمسجد واحد للجميع وبضوابط إلهيه ملزمة للكل، وأمان وأمن للعالمين عالم الشجر والحيوان والطير والحشرات وعالم إنسان الحجاج وممنوع اثناء الحج قتل حشرة وسلخ شجرة ومنوع في اشهر الحج القتال والحمد لله رب العالمين.

وهنا يتوحد كل المسلمين لا مكان للفصل بين المذاهب والطوائف ولا محل للغات والقوميات لا فرق بين ابيض واسود ولا اسمر واصفر ولا مكان لمقولات شيعي وسُني ولا اسماعيلي وصوفي ولا زيدي وشافعي ولا مالكي وحنفي ولا حنبلي ولا مصري وسوداني ولا صنعاني وتعزي ولا صعدي وعدني ولا امريكي وروسي ولا عربي وتركي ولا اعرابي وفارسي ولا حزب وطني وحزب اشتراكي، ولا نظام جمهوري ونظام ملكي، ولا بنطلون ولا زنة ولا كوفية، بل قطعة قماش بيضاء، ولا فصل بين النساء والرجال فالجميع والكل بين يدي رب العالمين خشوع وابتهال وايمان وتعبيد لخالق السموات والأرض الصمد الاحد الواحد لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، لا فرق بين قبيلي ومزين بين ملك ومواطن بين رئيس ومرؤوس بين اشراف وقبائل، لا فرق بين رئيس مؤسسة وموظف بين مدير عام وفراش ولا مكان لعنصرية شعب الله المختار لا مكان لديمقراطية الأغلبية على الأقلية فالجميع سواسية فالجميع موحد بنعمة اسلام الرحمة للعالمين.

هذه الوحدة الفريدة في الكرة الأرضية تغيض أصحاب العنصرية تغيظ أصحاب البغي والطغيان تغيظ المفسدين في الأرض طائفة اليهود من بني إسرائيل ويكرهها بتوع الأغلبية الديمقراطية.. وماذا لو؟

احتلال مكة المكرمة لماذا؟

ماذا لو كان ما لم يكْ؟، لما تجرأ الأعداء للغزو والاحتلال والنهب، لذلك كان احتلال مكة المكرمة بالمنافقين.

نعم ماذا لو كان هناك نظام إسلامي مؤمن في مكة المكرمة يصدر فتوى جهادية فرض عين على كل مُسلم مؤمن عربي فارسي تركي كردي بجهاد أي دولة غير إسلامية تغزو وتحتل جزء من الديار الإسلامية؟

لكنا أفضل مما نحن فيه اليوم.

لذلك تم احتلال مكة المكرمة بالوهابية السعودية وبقيادة الضباط الانجليز من اصل يهودي عام 1925م، لذلك النظام السعودي والكاهن الوهابي يمنع صدور فتوى من أراضي الحرمين الشرفين لجهاد الاستعمار الإنجليزي، بل تحالف معه.

لذلك يمنع النظام السعودي والشيخ الوهابي صدور فتوى جهاد لتحرير فلسطين من اليهود الصهاينة، بل تحالف معه من تحت وفوق الطاولة، لذلك كله واكثر مشايخ التكفير الوهابي يصدرون فتاوى لتمزيق الأمة الإسلامية لإضعافها بالتكفير الوهابي بالجهاد المتوحش في الديار الإسلامية فقط لا غير لسفك دماء المسلمين فقط لا غير والتمويل سعودي.

فهم يصدرون فتاوى الجهاد الوهابي اليهودي في اليمن وسوريا وليبيا والعراق وأفغانستان والشيشان والبوسنه والهرسك ونيجيريا بوكو حرام والصومال انصار شريعة محمد بن عبد الوهاب، ولكنهم لا يصدرون فتاوى جهاد لتحرير فلسطين من شارون اليهودي، ولا لتحرير أفغانستان من جورج بوش الأمريكي، ولا لتحرير محافظة المهرة من طوني الإنجليزي، ولا لتحرير سقطرى من رابين الصهيوني.

لذلك تم احتلال مكة المكرمة بسلالات المنافقون بن عبد الوهاب وبن سعود عام 1925م أولا، ثم احتلال القدس الشريف ثانياً بسلالة اليهود من بني إسرائيل بعد تمزيق الامة الإسلامية.

والحج الأكبر يوحد المُسلمين والكعبة المشرفة في مكة المكرمة وضريح خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلّ الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة معجزة إلهيه خالدة لا ولم ولن يستطيع تحالف الظالمين اليهود وامريكا وبن سعود ومن لف لفهم بالتطويع والطمس والمحو للتمزيق أكثر وأكثر، تماما مثل معجزة القرآن الكريم، وبهما ومعاً العدو إلى زوال والحمد لله على نعمة إسلام الرحمة للعالمين.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجرية

6 يوليو 2022م