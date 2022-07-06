نشر الإعلام العبري تقرير عن دور محمد بن عبد الكريم العيسى، عضو ما يسمى “هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ومواقفه المنحازة تجاة اليهود والصهاينة وتفاصيل أخرى.

والجدير بالذكر أن السلطات السعودية أصدرت موافقتها على قيام محمد بن عبد الكريم العيسى، بالخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة لحج هذا العام، وذلك بحسب تغريدة إمارة منطقة مكة المكرمة على حسابها الرسمي في “تويتر”.

فيما أثار هذا القرار غضباً واسعاً في الشارع العربي والإسلامي وعلى منصات التواصل الاجتماعي معتبرين ذلك استفزازاً للامة الاسلامية

يشار الى أن العيسى قد زار العام الماضي ما يسمى “معسكر الإبادة الجماعية لليهود” في بولندا إبان الحرب العالمية الثانية “أوشفيتز”، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى “الهولوكوست”.