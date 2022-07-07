دشنت الهيئة العامة للأوقاف، اليوم الخميس، مشروع الأضاحي والهدايا العيدية بتوزيع 250 رأس بقري للفقراء والمساكين والمرابطين في الجبهات.

وقال وزير التعليم العالي حسين حازب خلال التدشين إن الهيئة العامة للأوقاف استطاعت أن تجمع أموال الواقفين رغم نشأتها القريبة، مضيفا أن ثلثا أراضي اليمن أوقاف لله تعالى وهو ما يدل على كرم وإحسان اليمنيين في البذل والعطاء والتكافل الاجتماعي

من جهته قال رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي إن: ندشن هذا المشروع تجسيدا لحديث (المصطفى) أغنوهم في مثل هذا اليوم بما يحقق مبدأ المساواة والعدل بين المجتمع، مضيفا أن الوقف أعلى وأشمل وأنفع صور الإحسان والإنفاق للمستحقين وهو خير مستمر.

بدوره أوضح وكيل هيئة الأوقاف د.عبدالله القدمي أن مشروع الأضاحي والهدايا العيدية يستهدف الفقراء والمساكين في أمانة العاصمة والمحافظات والمرابطين في الجبهات، مضيفا: لن نألوا جهدا في تقديم العون والمساندة للمستحقين كون الوقف واجب لمن أوقف له.

من جانبه لفت مدير مشروع الأضاحي محمد الفقيه إلى أن المشروع يتضمن توزيع الأضاحي بالإضافة إلى طن ونصف للمرابطين في الجبهات.