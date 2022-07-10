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أخبار وتقارير

عناصر الاستخبارات الأمريكية المسماة بتنظيم داعش التكفيري تزعم تنفيذ عملية انتحارية على الجيش واللجان الشعبية في البيضاء

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عناصر الاستخبارات الأمريكية المسماة بتنظيم داعش التكفيري
عناصر الاستخبارات الأمريكية المسماة بتنظيم داعش التكفيري

زعمت عناصر الاستخبارات الأمريكية المسماة بتنظيم داعش التكفيري تنفيذ عملية انتحارية على سيارة للجيش واللجان الشعبية في منطقة عفار بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء.

وقالت وكالة أعماق التابعة لعناصر الاستخبارات الأمريكية أنها نفذت عملية انتحاريها لأحد منتسبيها على موكب حوثي أدى لمقتل واصابة عدد من الحوثيين، حد زعمها.

يشار إلى الجيش واللجان الشعبية تمكنوا بفضل الله من تحرير معظم محافظة البيضاء من العناصر التكفيرية، وكشفت مشاهد للإعلام الحربي عن دعم الوكالة الأمريكية للتنمية والنظام السعودي للتنظيمات التكفيرية وتزويدها بمختلف الأسلحة.

وكانت قد اعترفت وسائل إعلام تحالف العدوان إلى جانب سفراء أمريكا وبريطانيا في أكثر من مناسبة عن عمليات لمرتزقة العدوان في محافظة البيضاء، في ذات توقيت ومكان إعلان التنظيمات التكفيرية عن عمليات عسكرية، ما يؤكد الارتباط الوثيق بين التنظيمات التكفيرية والإدارات الأمريكية السابقة واللاحقة فضلاً عن ارتباطها الأصولي والوجودي والعقائدي بالنظام السعودي.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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