الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الساعات القادمة

أفاد المركز الوطني للأرصاد بتأثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي الموسمي وأخدود شرقي مع رياح علوية نفاثة في طبقات الجو العليا ما يتسبب في حالة من عدم استقرار الأجواء في معظم المحافظات.

وتوقع المركز في نشرته الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبَرَدِ أحيانا على محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين والبيضاء.

وقد تمتد الأمطار إلى أجزاء من محافظتي مأرب والجوف مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال، كما تشمل أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت وحجة وعلى أجزاء من محافظات ذمار، صنعاء، عمران وصعدة وقد تطال الأمطار أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وتُتوقع أيضاً رياح موسمية شديدة تتراوح سرعتها ما بين 30 – 40 عقدة في أرخبيل سقطرى و 15 ـ 25 عقدة على خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين في المحافظات المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول والاحتماء من العواصف الرعدية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية نتيجة للأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الصحراوية والسهول الساحلية بسبب الأتربة المثارة نتيجة للرياح النشطة، ومن انهيارات المنازل والحصون الطينية.

ونبه مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب، من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن أمطاراً متفاوتة الشدة هطلت أمس على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت وشبوة، تدفقت على إثرها السيول في السهول والوديان .