عاجل.. المنتخب اليمني للشباب يسحق المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في بطولة كأس العرب “تعرف على فرص التأهل”

انتصر منتخبنا اليمني للشباب على المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس العرب للشباب 2022م المقامة على الأراضي السعودية.

وبحسب نظام البطولة، تم توزيع المنتخبات على 6 مجموعات، بحيث يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل بطل كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني إلى الدور ربع النهائي.

ومازال لمنتخبنا اليمني للشباب فرصة التأهل بحال كان أحد المنتخبين الأفضل في البطولة، وسيتحدد ذلك من خلال إكتمال بقية مباريات الجولة الثانية والأخيرة يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس.

حسابات تأهل منتخبنا الوطني للشباب للدور القادم