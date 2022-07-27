أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي ١٤٤٣ هجرية بنسبة نجاح 86.14 بالمائة.

وأوضح وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي، في اجتماع للجنة العليا للاختبارات بقطاع المناهج والتوجيه، أن عدد الطلاب الناجحين في الاختبارات ٢١٩ ألفاً و٨٦٤ طالباً وطالبة، فيما رسب ٣٥ ألفاً و٣٩١ طالبا وطالبة.

وأشار وزير التربية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات ٢٦٥ ألفاً و٣٤٦ طالباً وطالبة، حضر الاختبار ٢٥٥ ألفاً و٢٥٥ طالباً وطالبة، وتغيب ١٠ آلاف و٩١ طالباً وطالبة.

ولفت إلى أنه بإمكان طلاب الشهادة الأساسية الحصول على نتائجهم بالاتصال على الرقم “161” أو الاتصال وإرسال رقم الجلوس برسالة “sms” عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم ذاته.