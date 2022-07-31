الولايات المتحدة إمبراطورية، لديها 800 قاعدة عسكرية حول العالم، تم تخصيص أكثر من 840 مليار دولار لأحدث ميزانية للبنتاغون، وهو مبلغ أكبر من الإنفاق العسكري للدول التسع التالية مجتمعة.

دمرت العمليات العسكرية الأمريكية، سواء كانت علنية أو سرية، أكثر من ثمانين دولة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وقتلت أكثر من 30 مليون شخص.

ومن المحتمل أن تكون هذه الأرقام أقل من الأرقام الحقيقية نظراً لأن حال الأمن القومي للولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن الشفافية.

الإمبراطورية الأمريكية محمية بسلسلة من الأكاذيب المعروفة باسم إيديولوجية الاستثناء الأمريكي.

لقد عملت الاستثنائية الأمريكية على جعل العنف الإمبريالي طبيعي، بجعله ليس أكثر من حملة رد من أجل “الديمقراطية” و “التحرر” و “الحرية” وتُمنح البراءة للإمبراطورية الأمريكية من خلال خلق “أعداء” وكباش فداء.

تم تجاوز عقاب الجرائم الوحشية ضد الإنسانية مثل التعذيب من خلال التهديد بـ “الإرهاب” الذي ابتكرته الولايات المتحدة في أفغانستان بداية من عام 1979.

ومنذ ذلك الحين تم تبرير الحصار العسكري والعقوبات من خلال السعي الذي لا ينتهي لهزيمة “الاستبداد” والشيوعية وغيرها، تهديدات لما يسمى “النظام الدولي القائم على القواعد”.

كلما تعمق العالم في القرن الحادي والعشرين، أصبح من الواضح أن الإمبراطورية الأمريكية قضمت أكثر مما تستطيع مضغه.

إن الرأسمالية الأمريكية آخذة في الانحدار ونفوذها الاقتصادي على العالم يتقلص بما يقرب عقد من الزمن.

إن “نهاية التاريخ” التي أُعلنت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي تواجه تحدياً من قبل صعود الاقتصاد الاشتراكي الحديث في الصين والسعي وراء الحكم السيادي في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا.

لا تقدم الإمبراطورية الأمريكية لا الاستثمار ولا الازدهار، تقود الصين وروسيا عالماً متعدد الأقطاب حيث يتم إعطاء الأولوية للسلام والاستقرار والازدهار للغالبية العظمى من البشرية على المصالح الضيقة للهيمنة الأمريكية.

ردت الإمبراطورية الأمريكية بحملة عنيفة لخنق التعددية القطبية في مهدها، وقام خدام الاحتكار الدعاة للحرب بنزع الملابس المتبقية لإخفاء مصالحها العنيفة عن الشعوب.

في 12 يوليو، قال مستشار الأمن القومي السابق لترامب، جون بولتون، لشبكة CNN “إنه شخصياً خطط لانقلابات”، مما جعله قاضياً خبيراً في حادثة 6 يناير 2020 في مبنى الكابيتول.

عندما ضغط عليه جيك تابر، رد بولتون بأنه لن يخوض في التفاصيل، لقد ذكر أن مذكراته تضمنت معلومات حول الدور الذي لعبه في تسهيل أزمة في فنزويلا للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو من السلطة.

بالطبع، بولتون هو صقر معروف من المحافظين الجدد وقد نشر العديد من مقالات الرأي التي تدعو إلى قصف إيران وغيرها من أعمال الحرب والعدوان، لكن الترويج للحرب لا يقتصر على العناصر الأكثر تشدداً من جانب الحزب الجمهوري للاحتكار.

أظهر الرئيس جو بايدن استعداده للتعبير علناً عن أخطر طموحات الإمبراطورية الأمريكية، سواء في بيانه بأن “بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة” في مارس الماضي أو في المرات الثلاث التي أكد فيها صراحة التزامه باستخدام القوة العسكرية الأمريكية لـ ” الدفاع عن “تايوان من الصين.

في الأسبوع نفسه الذي أوضح فيه بولتون دوره كمخطط انقلاب، زار بايدن إسرائيل، حيث أدلى بتصريحات عنيفة بنفس القدر حول علاقة الولايات المتحدة بزملائها من الكيان الاستعماري الاستيطاني.

سأل يونيت ليفي من القناة 12 الإسرائيلية بايدن عن الفجوة بين الديمقراطيين الذين يسمون إسرائيل دولة الفصل العنصري وإدارته، أجاب بايدن بما يلي:

هناك القليل منهم أعتقد أنهم مخطئون، أعتقد أنهم يرتكبون خطأ، إسرائيل دولة ديمقراطية، إسرائيل حليفتنا وصديقتنا.

أعتقد أنني لا أقدم أي اعتذار، لقد قدمنا 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار للقبة الحديدية.

نحن نعمل على مشروع ليزر يمكن أن يحل محل القبة الحديدية، إن من مصلحتنا المؤكدة أن تكون إسرائيل مستقرة.

لقد بدأت إسرائيل حملة قصف أخرى على غزة في اليوم التالي لمغادرة بايدن إسرائيل في 15 يوليو.

وفي ذلك الوقت، كان بايدن قد وصل بالفعل إلى المملكة العربية السعودية لتشجيع النظام الملكي الخليجي على زيادة إنتاج النفط ورفض العلاقات التجارية مع روسيا والصين.

مناورات بايدن مع إسرائيل والسعودية صفعة أخرى في وجه ناخبي الحزب الديمقراطي، حيث يريد غالبية الديمقراطيين من الولايات المتحدة زيادة دعمها لفلسطين ولا يقبل أكثر من 99٪ في تصنيف إسرائيل على أنها أكبر حليف للولايات المتحدة.

يعارض ما يقرب من ثلثي ناخبي الحزب الديمقراطي مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية بسبب حربها الوحشية على اليمن ودورها الرائد في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في صحيفة واشنطن بوست.

بينما تظاهر بايدن بانتقاد الصحافة للسعودية بعد الرحلة، تلقت قبضته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إدانة واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي لإرسالها رسالة مختلفة.

لا تعمل الإمبراطورية الأمريكية في مجال الاستراتيجيات الدائمة، بل تعمل فقط في المصالح الدائمة.

قوبلت هذه المصالح بعدد لا يحصى من الأزمات التي تسببت في قيام المشرفين السياسيين على الإمبراطورية بالتعري عن الملابس التي ابقوها لإخفاء إشعال الحروب التي لا تنتهي.

ثقة الشعوب في الاحتكار الثنائي في أدنى مستوياتها وسائل الإعلام الإخبارية العامة المشتركة غير موثوق بها على نطاق واسع. وأدى عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن التشدد اللانهائي والحرب إلى تقويض الشرعية المشكوك فيها بالفعل للإمبراطورية الأمريكية.

الحرب هي امتداد للسياسة من خلال عنف الدولة، عنف الدولة على جميع المستويات هو شكل من أشكال الرقابة الاجتماعية التي تهدف إلى إعادة إنتاج وتعزيز نظام اجتماعي معين.

إن تسليح الأنظمة الرجعية مثل إسرائيل والسعودية، وشن الحروب بالوكالة، وعسكرة الكوكب لبناء صراع ساخن مع روسيا والصين، كلها تعبيرات عن إدمان الإمبراطورية الأمريكية على عنف الدولة، والفصل العنصري، وتغيير النظام.

السلام مستحيل في ظل مثل هذا الترتيب، في حين أن الإمبراطورية الأمريكية العارية على فراش الموت بالفعل تحتضر، فإن حركة الشعوب فقط هي التي يمكنها تخليص الكوكب من الأخطار الدائمة التي تحملها جثثها المتعفنة للبشرية.