مستجدات عملية وحدة الساحات.. فصائل المقاومة تواصل ضرباتها في عمق الكيان الذي اعترف بوصول 400 صاروخ

تواصل المقاومة الفلسطينية قصفها وضرباتها العسكرية، ضمن عملية أطلقت عليها أسم عملية “وحدة الساحات” رداً على العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأكدت سرايا القدس في بيان رسمي على استمرار القتال رداً على العدوان، وقالت: “نطمئن أبناء شعبنا وجمهور المقاومة بأن معنويات مقاتلينا في أفضل حالاتها ويد مجاهدينا ستظل العليا في الميدان بإذن الله”.

ولم تعد سرايا القدس منذ البارحة بمفردها حيث دخلت فصائل المقاومة على خط المواجهة، بينها فصائل المقاومة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، الذي حذر المستوطنين الصهاينة من التجول في الضفة الغربية.

وفيما يلي آخر المستجدات والتطورات لرد المقاومة، حتى ختام يوم السبت 06 أغسطس، الموافق 08 محرم:

12:49 ص | إعلام العدو: سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في مستوطنة سيدروت المحاذية لشمال قطاع غزة

01:04 ص | المقاومة الفلسطينية تواصل إطلاق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات محاذية لشمال قطاع غزة

08:11 ص | مصادر فلسطينية: المقاومة تطلق رشقة صاروخية تجاه مستوطنات غلاف شمال غزة

08:15 ص | مصادر فلسطينية: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال عسقلان المحتلة

09:08 ص | إعلام العدو: إصابة مستوطن بجروح جراء سقوط قذيفة بالقرب منه في مزرعة بكيبوتس “نيريم” في “إشكول”

10:11 ص | إعلام العدو: استقبال 13 إصابة في عسقلان

10:11 ص | المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنات “نير عام و “ياد مردخاي” بعدد من قذائف الهاون

10:11 ص | المقاومة الفلسطينية تدك المواقع العسكرية “نير عوز” و “كيسوفيم” و “بوابة المطبق ” شرق رفح والتحشدات العسكرية الاسرائيلية بعدد من قذائف الهاون

10:11 ص | المقاومة الفلسطينية تدك موقع “صوفا” العسكري التابع للعدو بعدد من قذائف الهاون

10:16 ص | المقاومة الفلسطينية تقصف مغتصبة كيسوفيم وموقع “فجة”برشقات صاروخية

10:53 ص | كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: استهدفنا هذا الصباح مستوطنة سديروت وناحل عوز كفار سعد بقذائف الهاون وعدد من الصواريخ

11:22 ص | إذاعة العدو: إصابة مستوطن في الثلاثينيات من عمره بشظية صاروخ أطلق من غزة نحو “إشكول”

11:55 ص | سرايا القدس تستهدف حشود الآليات بموقع “فجة” العسكري برشقة صاروخية

11:55 ص | سرايا القدس تستهدف بطاريات القبة شمال علوميم برشقة صاروخية

12:16 م | مصادر فلسطينية: رشقة صاروخية نحو الغلاف واصوات انفجارات يسمع دويها بشكل كبير نتيجة محاولة اعتراضها

12:16 م | جيش العدو: إصابة جنديين صهيونيين جراء شظايا قذيفة صاروخية أطلقتها سرايا القدس على مجمع مستوطنات إِشكول

12:16 م | مصادر إعلامية: صفارات الانذار تدوي في ضواحي تل ابيب المحتلة

12:16 م | مصادر فلسطينية: المقاومة الفلسطينية تطلق عدد من الطائرات المسيّرة تجاه مواقع العدو شرق القطاع والعدو يعترف

12:16 م | مصادر فلسطينية: رشقات صاروخية طويلة المدى جديدة أطلقتها المقاومة تجاه الأراضي المحتلة

12:25 م | إعلام العدو: اختراق عدد من الطائرات المسيّرة أجواء مستوطنات غلاف غزة

12:25 م | كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: استهدفنا صباح اليوم موقع كيسوفيم العسكري ومربض للقناصة شرق مقبرة الشهداء بقدائف الهاون

12:25 م | إعلام العدو: اشتعال النيران في مصنع بأشكول بعد تعرضه لقصف سرايا القدس بشكل مباشر

12:25 م | إعلام العدو: إصابة اثنين من جنود الجيش يتبعون لخبراء المتفجرات بعد محاولتهم تفكيك أحد صواريخ سرايا القدس في غلاف غزة

12:36 م | سرايا القدس تقصف “تل أبيب” ومطار “بن غوريون” و”أسدود” و”بئر السبع” و”عسقلان” و”نتيفوت” و”سديروت” بـ 60 صاروخ رداً على العدوان المتواصل

01:27 م | إعلام العدو: حركة الجهاد الإسلامي تحافظ على قدراتها ونجحت في إمساك الجنوب رهينة بيدها

01:27 م | أنباء صهيونية عن تجهيزات لإغلاق مطار “بن غوريون” ونقل الرحلات لمطار “رامون” خشية من صواريخ المقاومة الفلسطينية في غزة

02:12 م | سرايا القدس: قصفنا أسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية رداً على العدوان المتواصل

02:14 م | إعلام العدو: سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في مستوطنة “سديروت” ووقوع إصابات

02:34 م | سرايا القدس تقصف مغتصبة “نير عوز” بعدد من قذائف الهاون

02:35 م | كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تستهدف مستوطنة “نتيف هعتسرا” بقذائف الهاون

02:41 م | رشقة صاروخية جديدة وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

02:52 م | سرايا القدس: قصفنا غرف القيادة والسيطرة في موقع “ناحل عوز” بعشرات قذائف الهاون وتحوله لبقعة نار ضمن الاستمكان المدفعي

03:05 م | المقاومة الفلسطينية تواصل إطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه مستوطنات غلاف غزة ودوي صفارات الإنذار

03:35 م | صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

04:06 م | سرايا القدس: قصفنا غرف القيادة والسيطرة في موقعي “ناحل عوز” و”فجة” بعشرات قذائف الهاون وتحولهما لكتلة لهب ضمن الاستمكان المدفعي

04:20 م | فلسطين المحتلة: عملية مشتركة لسرايا القدس وكتائب “المقاومة، المجاهدين، شهداء الأقصى” تستهدف مغتصبات (نتيفوت – سديروت – كيسوفيم – العين الثالثة – صوفا) برشقات صاروخية

04:43 م | إعلام العدو: استقبال 20 مصابا في مركز “برزيلاي” الطبي في عسقلان فقط منذ يوم أمس

04:52 م | صفارات الإنذار تدوي في المنطقة الصناعية بعسقلان المحتلة تزامنا مع إطلاق صواريخ من قطاع غزة

05:17 م | سرايا القدس: على قواتنا العاملة في الميدان وعلى رأسها (القوات الخاصة، وحدات النخبة) العمل بإيعاز الجهوزية حتى استلام التعليمات المعمول بها مسبقا

05:55 م | إعلام العدو يقول إن المقاومة الفلسطينية أطلقت أكثر من 360 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة منذ الأمس

06:01 م | صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة شمال وجنوب القطاع

06:11 م | سرايا القدس: قصفنا تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة ضمن عملية وحدة الساحات

06:19 م | إعلام العدو: صواريخ سقطت بشكل مباشر على عسقلان و”أسدود” في الرشقة الأخيرة من قطاع غزة

06:28 م | إعلام العدو: صاروخان من الرشقة الأخيرة سقطا على ساحل “نتانيا” شمال “تل أبيب”

06:35 م | سرايا القدس تقصف كرم أبو سالم برشقة صاروخية وعدد من قذائف الهاون

06:43 م | المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية جديدة باتجاه عسقلان ومستوطنات غلاف غزة

07:02 م | رشقة صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

07:25 م | سرايا القدس: قصفنا مستوطنة “سديروت” بـ 10 صواريخ

07:47 م | إعلام العدو: أكثر من 400 صاروخ تم إطلاقها من قطاع غزة منذ أمس الجمعة

07:50 م | رشقة صاروخية جديدة من قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوي في عسقلان.

9:00 م | كتيبة جنين تعلن استهداف ثلاثة نقاط لجيش الاحتلال وهي (حاجز الجلمة-حاجز دوتان- والمغتصبة المقامة على ارض فقوعة شرق جنين).

09:01 م | رشقات صاروخية كبيرة من قطاع غزة باتجاه عمق الأراضي المحتلة.

09:09 م | إعلام العدو: إصابات مباشرة لمبانٍ في سديروت وعسقلان خلال الرشقات الأخيرة من قطاع غزة.

09:16 م | سرايا القدس: عند التاسعة بتوقيت البهاء، قصفنا تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة.

10:06 م | رشقة صاروخية من المقاومة الفلسطينية باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

11:00م | وزارة الصحة الفلسطينية: 24 شهيد من بينهم 6 اطفال وسيدة ومسنة و 215 اصابة بجراح مختلفة منهم 96 طفل و30 سيدة و12 مسن بجراح.

11:00م | سرايا القدس تعلن قصف أسدود وسديروت برشقات صاروخية.