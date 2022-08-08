شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات، اليوم الاثنين العاشر من محرم، مسيرات حاشدة إحياء لذكرى عاشوراء ونصرة للشعب الفلسطيني.

في صنعاء خرجت المسيرات الحاشدة في شارع المطار بالعاصمة صنعاء، كما شهدت ساحة جامع الشعب بالعاصمة مسيرة نسائي حاشدة حضرت فيها القضية الفلسطينية، إذ أكد المشاركون في المسيرات “التشابه بين القضيتين اليمنية والفلسطينية ومظلومية الشعبين الذين يتعرضان للعدوان والقتل والقصف والتدمير من قبل قوى الاستكبار العالمي أمريكا والصهيونية”.

وألقيت في المسيرات كلمات وقصائد شعرية وأناشيد تحدثت عن تضحيات الإمام الحسين عليه السلام وشهادته العظيمة في أرض كربلاء و مواقفه وحياته التي قارع فيها الطغاة والمستكبرين، مؤكدة السير على نهجة في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي على بلادنا حتى نيل الحرية والاستقلال الكامل.

وربطت الكلمات بين مظلومية الحسين في كربلاء الذي واجه وحيدا طغاة عصره وبين مظلومية اليمن الذي يواجه وحيدا طاغة عشرنا “أمريكا وإسرائيل” وأذنابهم في المنطقة.

وفي محافظة صعدة شهدت ساحات المدينة وشعارة والمرازم مسيرات كبرى بالمناسبة أكدت الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني وتحرير المقدسات الإسلامية التي يدنسها أعداء الأمة، مدينة العدوان الصهيوني الأخير على غزة وجرائمه بحق الفلسطينيين، مشددة على ضرورة دعم المقاومة لاسترداد الحقوق المغتصبة.

أما في محافظة ذمار فقد خرج أبناءها بمسيرات في المدينة، أكدوا فيها “تمسكنا المبدئي تجاه قضايا أمتنا وفي مقدها القضية الفلسطينية، وموقفنا المعادي للعدو الإسرائيلي والغطرسة الأمريكية، وتضامننا مع شعوب أمتنا الإسلامية، معتبرين ذلك جزءا أساسيا من التزامنا الديني لا يقبل المساومة.

وأكد بيان صادر عن المسيرة أن الثورة الحسينية ذاتها التي يواجه من خلالها الشعب اليمني العدوان والحصار وما عدوان الكيان الصهيوني على المجاهدين في قطاع غزة الا نتاج طبيعي للتطبيع العربي المخزي الذي أظهر حقيقته في المرحلة.

بدورهم شدد أبناء محافظة الحديدة في مسيرات اليوم في ساحة زبيد للمديريات الجنوبية والزيدية للمديريات الشمالية ومدينة الحديدة، على موقفنا المبدئي مع محور الجهاد والمقاومة في مواجهة اليهود والصهاينة حتى يتم دحرهم وتحرير المقدسات في فلسطين، مؤكدين وقوفنا إلى جانب لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، وإلى جانب المقاومة الإسلامية ممثلة بحزب الله.

وفي محافظة عمران شهدت ساحة مركز المحافظة وساحات المديريات مسيرات جماهيرية إحياء للمناسبة، استنكروا خلالها كل أشكال التطبيع والعلاقات مع العدو الإسرائيلي، واعتبرها من الولاء المحرم شرعا، مدينين بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة واستهداف قادة المقاومة، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، مجددين دعم الحق الفلسطيني في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، داعيا شعوب وأحرار الأمة للوقوف مع الشعب الفلسطيني المظلوم.

وأكد بيان المسيرة أن الشعب اليمني سيظل قابضا على الزناد وإعداد القوة لمواجهة العدوان والحصار المتغطرس واستمرار التصدي للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الصهيوني،

وفي محافظة حجة احتشّد عشرات الآلاف من أبناءها في مسيرات وفعاليات حاشدة اليوم الاثنين، بمركز المحافظة والمديريات إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وأكد بيانات صادرة عن مسيرات محافظة حجة استمرار الوقوف مع محور المقاومة والجهاد في مواجهة الصهاينة وكذا الوقوف إلى جانب لبنان والمقاومة ممثلة بحزب الله لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، مباركة احتفال حزب الله بالاربعين ربيعا من الجهاد المتواصل.

وشهدت محافظة ريمة فعالية جماهيرية بالمناسبة بحضور جماهيري حاشد، أكدوا خلالها أن مظلومية كربلاء هي ذاتها مظلومية الشعب اليمني الذي يواجه العدوان السعودي الأمريكي منذ ثمانية أعوام وأن الحسين عليه السلام هو رمز للحرية والعزة والكرامة.

وفي السياق نفسه نُظمت في محافظة البيضاء اليوم الاثنين في المدينة، فعالية خطابية لإحياء ذكرى عاشوراء استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، أشاروا المشاركون في الفعالية إلى أهمية إحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام، لاستلهام دروس التضحية والفداء والاقتداء بنهج الحسين وأعلام الهدى في مواجهة الظلم والطغيان. وإلى خطورة التقاعس في مواجهة قوى الاستكبار، ما يستدعي تعزيز التلاحم والسير على المنهج المحمدي وأعلام الهدى لمواجهة أعداء الأمة.

كما نُظمت بمحافظة تعز، فعالية خطابية لمديريتي التعزية وصالة في ذكرى عاشوراء تحت شعار “هيهات منا الذلة”، أوضح المشاركون فيها أن الشعب اليمني يعيش اليوم مظلومية كربلاء والتاريخ يعيد نفسه، ما يتطلب الاستفادة من هذه الذكرى في تحويل المأسي إلى أعمال في الميدان لنصرة الشعب ومظلوميته، مؤكداً أن الشعب اليمني اليوم يسطر أروع البطولات والانتصارات على دول العدوان.