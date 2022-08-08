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تزامنا مع ذكرى عاشوراء.. انطلاق الماراثون الرياضي الأول بمشاركة 300 شاب

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ينظّم مكتب الشباب والرياضة في محافظة الحديدة، غدا الثلاثاء، الماراثون الرياضي الأول في ساحة العروض، بمشاركة أكثر من 300 من الشباب والرياضيين.

وأوضح مدير مكتب الشباب والرياضة في المحافظة، عماد البرعي، أن الماراثون الذي ينظم تزامنا مع ذكرى عاشوراء تحت شعار “هيهات منا الذلة” سينطلق، الساعة الرابعة عصرا، من نقطة البداية “بوابة جامعة الحديدة” في شارع الدريهمي وحتى نقطة النهاية في منصة العروض.

وأكد البرعي استكمال كافة الترتيبات والتجهيزات لانطلاق المـاراثون بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، مهيبا بالجميع المشاركة الفاعلة لإنجاح الماراثون.

وأشاد البرعي بدعم قيادة السلطة المحلية، ممثلة بمحافظ المحافظة محمد عياش قحيم ووكيل أول المحافظة، وتسخير الإمكانيات لتنظيم هذا الماراثون الرياضي الواسع

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