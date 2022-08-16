كشفت الأمم المتحدة، إن 423 أسرة يمنية نزحت خلال الأسبوع الفائت، معظمها في محافظة شبوة المحتلة على اثر المواجهات بين فصائل مرتزقة الاحتلال ما يسمى (الانتقالي والاخوان).

جاء ذلك في التقرير الأسبوعي لمنظمة الهجرة الدولية عن حالة النزوح في اليمن. وقالت “الهجرة الدولية” في تقريرها إنه “بين 7-13 أغسطس الجاري، تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن 423 أسرة (يمثلون 2538 فردا) نزحت مرة واحدة على الأقل”.

وأضافت أن “أهم المحافظات التي شهدت نزوح هي على التوالي: محافظة شبوة باجمالي (313 أسرة)، تليها مارب ثم تعز والحديدة.

وشهدت محافظة شبوة المحتلة – الاكثر نزوحا بحسب التقرير الاممي-معارك عنيفة الاسبوع الماضي بين مليشيا الاحتلال المتصارعة على النفوذ والسلطة بتجيير ودفع من الاحتلال الاماراتي وذلك لازاحة طرف مرتزق على حساب طرف اخر.

وقد وادت تلك المواجهات المسلحة التي استخدم فيها الطيران المقاتل الى مقتل العشرات بينهم قيادات من الجانبين وجرح واسر المئات وتشريد وتهجير أسر من المحافظة المحتلة.